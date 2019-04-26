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26.04.2019 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Костроме взорвали банкомат и украли деньги

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Полиция начала расследование по поводу дерзкой кражи денег из банкомата в спальном районе Костромы: злоумышленники под покровом ночи взорвали отделение банка и вынесли оттуда деньги.

Как сообщает региональное УМВД, ЧП произошло около 3.45 утра 26 апреля.

- Двое неизвестных повредили банкомат, расположенный на территории офиса круглосуточного обслуживания одного из кредитных учреждений, - сообщили в УМВД.

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Как следует из материалов, опубликованных очевидцами в социальных сетях, банкомат в операционном зале банка сильно поврежден. Он превратился в груду металла. Возле него налетчики бросили баллоны, напоминающие емкости для сжиженного газа.

Судя по фото, взрыв в офисе банка был такой силы, что разорвало не только сам банкомат: серьезно повреждено помещение операционного зала, в нем выбиты стекла вместе с оконными рамами, испорчена входная дверь.

После сообщения о ЧП в интернете появилась видеозапись - предположительно, с камер видеонаблюдения. На ней видно, как двое злоумышленников, облаченных в куртки черного и темно-синего цвета, с закрытыми капюшонами и козырьками бейсболок лицами, пытаются вскрыть банкомат. Затем налетчики при помощи шлангов подсоединяют к банкомату спрятанное в рюкзаке оборудование, напоминающее газовые баллоны, и отходят.

Как пояснили в УМВД, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Сейчас на месте работают оперативники. Они устанавливают обстоятельства случившегося и сумму причиненного нападением ущерба. Розыск налетчиков продолжается.

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