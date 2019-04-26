Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке

Глава Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын возложил венок к мемориальному комплексу "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости.

На венке имеются красные ленты, на которых нанесены надписи: "Героическим воинам, отдавшим жизни в борьбе за Родину" и "Ким Чен Ын". У мемориала северокорейского лидера встречал почетный караул Росгвардии, играл военный оркестр, а перед самым приездом северокорейского лидера к мемориалу с одного из кораблей российского ВМФ был произведен залп..

Возложив венок и поправив на нем ленточки, Ким Чен Ын некоторое время постоял у мемориала, почтив память погибших воинов.

После лидера КНДР цветы к мемориалу возложили высокопоставленные российские дипломаты, сопровождающие Ким Чен Ына, и члены корейской делегации.