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26.04.2019 10:16
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Текст: Иван Карташов
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею. Перед отъездом северокорейский лидер обещал губернатору Приморья Олегу Кожемяко вернуться в Россию.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Константин Завражин/РГ
В МИД назвали встречу Путина и Ким Чен Ына исправлением ошибок США

Ким Чен Ын подъехал к вокзалу на своем лимузине. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула и военный оркестр, который сыграл гимн России, Корейской народной демократической республики и "Катюшу". В церемонии проводов северокорейского лидера принимали участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Выступая перед журналистами после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась в пятницу перед отъездом лидера КНДР домой, Олег Кожемяко отметил, что Ыну понравилось во Владивостоке, однако ему не удалось посмотреть все объекты, которые он хотел посетить.

"Он пообещал вернуться, ему понравился город, понравился край, и мы постарались сделать все", - приводит слова Кожемяко РИА Новости. Губернатор Приморья также отметил, что Владивосток произвел на Ким Чен Ына хорошее впечатление тем, что это крупный город, который соседствует с его страной.

 

В мире Восточная Азия Северная Корея Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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