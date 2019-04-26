Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Ким Чен Ын подъехал к вокзалу на своем лимузине. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула и военный оркестр, который сыграл гимн России, Корейской народной демократической республики и "Катюшу". В церемонии проводов северокорейского лидера принимали участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Выступая перед журналистами после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась в пятницу перед отъездом лидера КНДР домой, Олег Кожемяко отметил, что Ыну понравилось во Владивостоке, однако ему не удалось посмотреть все объекты, которые он хотел посетить.
"Он пообещал вернуться, ему понравился город, понравился край, и мы постарались сделать все", - приводит слова Кожемяко РИА Новости. Губернатор Приморья также отметил, что Владивосток произвел на Ким Чен Ына хорошее впечатление тем, что это крупный город, который соседствует с его страной.