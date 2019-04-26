Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею. Перед отъездом северокорейский лидер обещал губернатору Приморья Олегу Кожемяко вернуться в Россию.

Ким Чен Ын подъехал к вокзалу на своем лимузине. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула и военный оркестр, который сыграл гимн России, Корейской народной демократической республики и "Катюшу". В церемонии проводов северокорейского лидера принимали участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Выступая перед журналистами после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась в пятницу перед отъездом лидера КНДР домой, Олег Кожемяко отметил, что Ыну понравилось во Владивостоке, однако ему не удалось посмотреть все объекты, которые он хотел посетить.