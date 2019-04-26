На Камчатке ракетные комплексы "Бастион" нанесли "удар" по кораблям

На Камчатке подразделения береговых ракетных комплексов "Бастион" в рамках контрольной проверки выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, сходу развернулись в указанном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными указаниями ракетчики совершили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника. После этого они скрытно сменили огневую позицию.

Кроме того, во время учения военнослужащие отработали нормативы приведения в готовность пусковых установок. Также на марше они тренировались оборонять пусковые установки ракетного комплекса от "диверсантов".