Путин назвал важнейшей госзадачей ликвидацию последствий пожаров в Забайкалье

Президент поручил "считать важнейшей государственной задачей ликвидацию в кратчайшие сроки последствий природных пожаров на территории Забайкальского края". Об этом говорится в указе главы государства. В том числе речь идет о ремонте поврежденного и строительства нового жилья, восстановлении сельскохозяйственных ресурсов, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, инфраструктуры чабанских стоянок, ЖКХ. До 10 мая правительство вместе с властями Забайкалья должно представить план ликвидации последствий пожаров.

Владимир Путин поручил до 15 июня принять решение о выплате из госказны пострадавшим от пожаров 10 тысяч рублей единовременно, а также компенсации за утрату имущества первой необходимости - 100 тысяч рублей, если имущество было утрачено полностью, и 50 тысяч - частично. Также кабмин должен обеспечить выплату единовременного пособия получившим травмы из-за пожаров. Правительство должно предусмотреть выделение из федерального бюджета средств на капремонт поврежденного жилья и решить вопрос о строительстве нового. И до 15 июня обеспечить предоставление субсидий бюджету Забайкальского края на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и лизинговых платежей, предусмотреть оказание им поддержки в восстановлении посевных площадей.

Страховым компаниям рекомендуется ускорить выплаты по договорам страхования, сократив перечень документов и упростив процедуры.

Правительству до 1 июля поручено представить проекты нормативных правовых актов, направленных на определение механизма изъятия земельного участка за систематическое нарушение требований пожарной безопасности. А также - на закрепление понятий "ландшафтный (природный) пожар", "лесной пожар", на проведение внеплановых проверок населенных пунктов в случае введения особого противопожарного режима. Необходимо разработать нормативные акты, направленные на установление полномочий государственных лесных инспекторов по осуществлению пожарного надзора на сельхозземлях, непосредственно примыкающих к лесам.