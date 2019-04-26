В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем

Санитарная авиация доставила в Хабаровск пострадавшего от лап медведя мужчину, сообщает региональный главк МЧС.

ЧП произошло в Тугуро-Чумиканском районе. Хищник напал на работника геолого-разведывательной станции в 40 километрах от поселка Киран. Мужчина получил рваные раны и ему требовалась срочная госпитализация.

Информация от случившемся поступила в территориальный Центр медицины катастроф вчера вечером. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с медиками на борту вылетел на помощь пострадавшему в 22:45, а сегодня утром вернулся в город.

Все время полета за состоянием мужчины следили врачи.

Приземлившись, спасатели передали пострадавшего сотрудникам "скорой", которые доставили его в больницу.