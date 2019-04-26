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26.04.2019 08:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Якутии началось строительство мощной судоверфи

Текст: Владимир Таюрский
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В пятницу в нескольких километрах от Якутска был дан старт строительству Жатайской судоверфи. На этом предприятии будут строиться суда для эксплуатации на северо-востоке страны.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Жатайская судоверфь станет одним из ключевых звеньев в развитии восточного сектора Арктики. На строительство выделено более 5,7 миллиарда рублей, в том числе более четырех миллиардов - из федерального бюджета. Мощность судоверфи позволит ежегодно строить до 10 судов различного класса. Кроме того, здесь же будет осуществляться модернизация флота, его межнавигационное обслуживание и утилизация отслуживших срок теплоходов и барж.

- В 2021 году планируется закончить строительство и получить самую современную судоверфь, которая будет работать в кооперации с другими судостроительными предприятиями России. Ожидается производство широкой номенклатуры судов для перевозки грузов и  углеводородов, - цитирует министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова пресс-служба Ленского объединенного речного пароходства.

Как отметил глава республики Айсен Николаев, средний возраст судов, эксплуатируемых на северных реках, составляет 34 года.

- Жатайская судоверфь даст возможность развиваться речному флоту Якутии, от работы которого зависит жизнь многих людей, - подчеркнул он.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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