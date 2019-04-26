В Якутии полицейские нашли похищенное на предприятии золото

В Якутии сотрудники спецвзвода ДПС ГИБДД предотвратили вывоз более чем килограмма промышленного золота, похищенного на горно-обогатительном комбинате в Оймяконском районе.

На федеральной трассе "Колыма" при досмотре остановленной машины они обнаружили пакет с золотым песком. Впоследствии экспертиза установила, что стоимость драгметалла, который пытался вывезти 40-летний уроженец Иркутской области, составляет 2,8 миллиона рублей, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Якутии.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что золото было похищено на горно-обогатительном комбинате работающим там родственником водителя и двумя его приятелями. Возбуждено уголовное дело. Участникам преступной группы инкриминируются не только кража и незаконный оборот драгметалла, но и незаконный оборот наркотиков. Дело в том, что у одного из них в ходе задержания был обнаружен пакет с наркотическим веществом.