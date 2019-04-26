В Магадане вандалов задержали за надпись "город отстой" на баннере

Сотрудники магаданской полиции по горячим следам установили личности и задержали двух вандалов, повредивших юбилейный баннер в поселке Сокол.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, сигнал о повреждении баннера поступил в дежурную часть от местных жителей. По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 25 по 26 апреля.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что противоправные действия совершили женщина 1989 года рождения и местный житель 2001 года рождения, - сообщили в УМВД. - Граждане доставлены в отделение полиции для разбирательства".

По данным РИА Новости, речь идет о баннере, установленном на выезде из аэропорта к 90-летию Магадана. Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой".

Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой". Сегодня же ее полностью закрасили по распоряжению муниципалитета.