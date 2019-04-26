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26.04.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане вандалов задержали за надпись "город отстой" на баннере

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники магаданской полиции по горячим следам установили личности и задержали двух вандалов, повредивших юбилейный баннер в поселке Сокол.

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Как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, сигнал о повреждении баннера поступил в дежурную часть от местных жителей. По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 25 по 26 апреля.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что противоправные действия совершили женщина 1989 года рождения и местный житель 2001 года рождения, - сообщили в УМВД. - Граждане доставлены в отделение полиции для разбирательства".

По данным РИА Новости, речь идет о баннере, установленном на выезде из аэропорта к 90-летию Магадана. Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой".

Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой". Сегодня же ее полностью закрасили по распоряжению муниципалитета.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
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