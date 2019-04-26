В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожаров

В Мордовии введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. В апреле число случаев возгорания сухой травы в республике возросло в десять раз по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщило в пятницу Главное управление МЧС по региону.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой режим ЧС введен по всей территории республики.

- С начала апреля произошло 1215 загораний сухой травянистой растительности, что в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Наибольшее количество выездов на тушение сухой травы зарегистрировано в Ковылкинском, Лямбирском районах, а также в городском округе Саранск.

Как уже писала "РГ", неделю назад в результате пала сухой травы огонь уничтожил 12 домов в селе Промзино Зубово-Полянского района. В среду крупный пожар произошел в пригороде Саранска - селе Зыкове: там сгорели три дома. А на следующий день выгорело шесть домов в селе Кендя Ичалковского района.

