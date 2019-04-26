В Прикамье пенсионеру грозит штраф за самовольный "ремонт" дороги

Жителю деревни Пруддор Пермского края грозит штраф за самостоятельное обустройство дороги, сообщает РИА Новости.

Как уточняет местный портал Парма-новости, пенсионер Василий Ярков выровнял колеи на дороге досками, чтобы ездить по ней во время распутицы на процедуры в больницу, расположенную в соседнем селе Белоево. Но после жалобы соседа в отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении.

В межмуниципальном отделе МВД России "Кудымкарский" агентству пояснили, что к административной ответственности пожилой человек может быть привлечен по статье 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". За самостоятельное обустройство дороги посторонними предметами, которые не являются элементами дорожного полотна, ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

В полиции также добавили, что за ненадлежащее содержание дороги к административной ответственности также был привлечен подрядчик, отвечающий за сохранность данного участка полотна.