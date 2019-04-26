Всемирный банк оценит конкурентную политику в Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел встречу с представителем Всемирного банка, на которой стороны обсудили вопросы содействия развитию конкуренции в регионе в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах РФ. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области является уполномоченным органом по данному направлению.

В регионе заинтересованы в исследовании Всемирного банка - насколько развитие конкуренции в области отвечает Стандарту для субъектов РФ. Фото: Правительство Самарской области

Всемирный банк на встрече представлял менеджер проектов данной организации Кристиан Величков Филипов.

Основной целью визита эксперта является проведение в Самарской области краткой пилотной оценки, сфокусированной на Стандарте и его применении. В дальнейшем на основе такой аналитики Всемирный банк совместно с Федеральной антимонопольной службой и Министерством экономического развития РФ сформирует исследование о региональной проконкурентной политике.

- Проводимые Всемирным банком исследования проконкурентной политики и рекомендации банка, сформулированные на основе этих исследований, позволят правительству региона совершенствовать политику в сфере развития конкуренции, - отметил Дмитрий Богданов.

Министр рассказал об общей организации в регионе работы по внедрению Стандарта и реализации Указа Президента от 21.12.2017 № 618. В процессе задействованы практически все органы исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления, а также ряд общественных организаций региона.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова остановилась подробнее на новом направлении адвокатирования конкуренции в регионе - антимонопольном комплаенсе в органах исполнительной власти. Она также рассказала иностранному коллеге о взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службы по региону.

В завершение встречи Дмитрий Богданов выразил готовность оказывать содействие Всемирному банку в подготовке исследования.