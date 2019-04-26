Уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" поступило в суд

Уголовное дело о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" поступило в Заводский районный суд города.

Как сообщает пресс-служба суда, материалы в 293 томах доставлены из Генеральной прокуратуры РФ сегодня. Судью, который будет их рассматривать, как и дату первого заседания, назначат в самое ближайшее время.

Дело по факту пожара в ТРЦ вместе с обвинительным заключением было направлено Генпрокуратурой РФ в Кемерово 12 апреля. Речь идет об одном из трех уголовных дел, возбужденных после трагедии, которая случилась 25 марта прошлого года и унесла жизни 60 человек.

К уголовной ответственности по этому делу привлечены семь человек, включая руководителя компании-собственника ТРЦ и директора "Зимней вишни".