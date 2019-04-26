В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами

В Братске сотрудники СК выясняют обстоятельства гибели 11-летнего ученика одной из местных школ.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, трагедия произошла еще в минувшую среду, 24 апреля, вечером. Дети играли у складов на хозяйственном дворе по улице Янгеля. Мальчик, ученик 4 класса, спрыгнул с забора на деревянные поддоны, складированные у продовольственного магазина. Поддоны рухнули и придавили ребенка - ему зажало грудь и живот, выбраться сам он не смог.

Следственное управление СК РФ по Иркутское области начало расследование. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).