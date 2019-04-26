В Красноярске загорелась крыша оборонного завода "Красмаш"

В Красноярске произошел пожар в одном из цехов крупного оборонного завода "Красмаш". Горит крыша здания, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального МЧС РФ.

На данный момент площадь возгорания не уточняется. Также нет информации о пострадавших и погибших. В пресс-службе МЧС уточнили, что в 19.53 по местному времени поступила информация о возгорании кровли производственного корпуса. Для ликвидации ЧП привлечены 38 человек и 13 единиц спецтехники. Очевидцы в соцсетях сообщают, что столб дыма можно заметить из различных частей города.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, возгорание возникло на складе холодильников с готовой продукцией. По его словам, производственным цехам ничего не угрожает - сотрудники завода и представители МЧС обезопасили помещения "Красмаша".

"Красноярский машиностроительный завод" основан в 1932 году. Основным видом деятельности предприятия является производство ракетно-космической техники. В частности, в цехах завода производятся баллистические ракеты для подводных лодок третьего поколения "Синева", а также перспективный ракетный комплекс пятого поколения "Сармат". Кроме того, завод производит части для ракета-носителей "Протон" и "Зенит".