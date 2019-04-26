В Красноярском крае 17 кадет подхватили кишечную инфекцию

В поселке Кедровый Красноярского края 17 воспитанников кадетского корпуса обратились накануне за медпомощью с симптомами пищевого отравления.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, предварительный диагноз у всех "Острая кишечная инфекция".

По информации министерства здравоохранения края, шестеро из них госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы в Красноярске, остальные отправлены домой. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное.

В кадетском корпусе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Известно, что в столовой учебного заведения питается около 300 воспитанников.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и минздрава региона.