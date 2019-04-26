В Новосибирске корейские дипломаты почтят память спасителя Ким Ир Сена

28 апреля советники посольства Корейской народной демократической республики в России Ким Чхан Сен и Ким Чен Гю специально прибудут из Москвы в Новосибирск, чтобы почтить память сибиряка Якова Новиченко - Героя труда КНДР и "названого брата Ким Ир Сена".

Как сообщили в пресс-центре мэрии, корейские дипломаты и мэр Новосибирска Анатолий Локоть возложат цветы к памятной табличке на доме, где жил Яков Новиченко. 28 апреля со дня рождения героя, который в 1946 году спас жизнь корейскому вождю Ким Ир Сену, исполнится 105 лет.

Советский военнослужащий Яков Новиченко, охраняя митинг с участием молодого лидера Северной Кореи, поймал гранату, брошенную в Ким Ир Сена. Есть версия, что после он закрыл снаряд своим телом, и от гибели его спасла книга "Брусиловский прорыв" в шинели. По другим сведениям, поймав гранату, Новиченко пытался обмотать ее шинелью. Ему оторвало руку и повредило глаз, но он выжил.

В 1984 году Ким Ир Сен нашел своего спасителя в Новосибирске, и стех пор Яков и его семья не раз бывали в гостях у лидера республики. В КНДР есть памятник Новиченко. Благодарные жители Северной Кореи установили памятник "бойцу-интернационалисту" и на его могиле в селе Травное Новосибирской области - ветеран умер в 1994-м. Предполагается, что Ким Чхан Сен и Ким Чен Гю посетят и могилу Новиченко - единственного представителя нашей страны, удостоенного звания Героя труда КНДР.