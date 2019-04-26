В Кисловодске скорая помощь сбила школьницу

В Кисловодске водитель скорой помощи сбил 13-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел, когда карета скорой помощи ехала с вызова и везла больного в центральную городскую больницу. Автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Водитель набрал высокую скорость и на одной из улиц не успел среагировать на девочку, которая перебегала проезжую часть за пределами пешеходного перехода.

- В результате ДТП школьница получила травму головы и перелом бедра. В настоящее время ребенку в больнице оказывается вся необходимая помощь, - заявили в ГИБДД.

После того, как разрешат врачи, с девочкой побеседуют сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

За рулем скорой был 52-летний местный житель. В момент ДТП он был трезв, имеет водительский стаж более 25 лет и за последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.