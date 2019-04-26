В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика

В Нальчике задержан местный житель, который планировал теракт по указанию из Сирии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный принадлежал к так называемой баксанской бандгруппе. Он изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ), аналогичные тем, что использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и терактов с участием правоохранителей с 2009 по 2012 годы.

После того, как главарей и активных участников бандгруппы удалось ликвидировать, он связался с террористами из Сирии, от которых получал указания, а также готовился к противоправным действиям.

Дома у мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство, экстремистскую литературу, а также другие доказательства того, что он собирался совершить теракт.

Следственным подразделением УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.