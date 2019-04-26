В Ставрополе обнаружили двух детей в заваленной мусором квартире

В одной из квартир Ставрополя обнаружили двух детей, которые жили в антисанитарных условиях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Об условиях проживания детей стало известно после того, как в Сети появились снимки квартиры, где они жили. Выяснилось, что обнаружил их житель Ставрополя, которого вызвали настроить интернет. Придя по адресу, он увидел, что квартира завалена мусором. Мужчина сфотографировал антисанитарные условия, а его жена опубликовала кадры в интернете.

Тогда в дело вмешались правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Детей отправили в больницу для дальнейшего обследования. Сообщается, что их состояние удовлетворительное. В свою очередь следователи выясняют подробности жизни детей.