Жителя Нальчика будут судить за участие в войне в Сирии

Жителя Нальчика, который скрывался в Германии, будут судить за участие в сирийском конфликте на стороне незаконных бандформирований. Об этом в пятницу сообщили в Следственном комитет России.

По данным следствия, в 2014 году он был в Сирии, где "принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Позже он скрывался от российских властей в Германии, где сообщил, что является беженцем из Туркменистана. Однако усилиями ФСБ и Интерпола, а также по запросу Генпрокуратуры РФ подозреваемого экстрадировали в Россию.

На него было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании"). Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.