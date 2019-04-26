Адвокат избил начальника поезда на пути из Петербурга в Вологду

В поезде "Санкт-Петербург-Вологда" пассажир напал на проводника и начальника поезда. Проводник смогла уклониться от ударов, а начальник поезда получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, нападавшим оказался мужчина, обладающий статусом адвоката. Следователи полагают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Причиной конфликта с работниками поезда стало то, что мужчина грубо нарушал общественный порядок.

Сейчас в отношении адвоката возбуждено уголовное дело, ему вменяют хулиганство и причинение легкого вреда здоровью.

Мужчине предъявлено обвинение, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следствие будет настаивать на аресте.