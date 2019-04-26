Милонов предложил клеить на бургеры наклейки с предупреждениями

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снабжать фаст-фуд, стрит-фуд, газировку, а также сладости наклейками с предупреждающими надписями об опасности такой еды.

Как сообщил "РГ" сам парламентарий, фаст-фуд, особенно гамбургеры, Милонов считает очень вредными.

- На пачках сигарет или на бутылках с алкогольными напитками есть предупреждающие надписи. И это правильно. Но если гражданин будет три раза в день питаться одними только гамбургерами, то через несколько месяцев его печени будет нанесен вред, сопоставимый с тем, как если бы этот человек каждый день выпивал, - полагает парламентарий.

Особую озабоченность у Милонова вызывает тот факт, что многие родители кормят своих детей фаст-фудом и стрит-фудом, а также покупают им газированные напитки и сладости без ограничений. Депутат считает, что если на упаковках появятся предупреждающие надписи, то это повлияет на родителей, которые выберут своим детям какой-нибудь другой перекус.

- Если уж так хочется что-то съесть на бегу, то пусть это лучше будет шаверма. Там хотя бы не используются модифицированные продукты, - резюмирует парламентарий.