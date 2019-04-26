Новости

Минэнерго РФ опровергло прекращение отгрузки нефти в Усть-Луге 10:42
В Волжском на шоу каскадеров монстр-трак раздавил "шестерку" 10:40
В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами 10:38
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась в возрасте 91 года 10:34
В Петергофе продлят работу фонтанов 10:33
Сообщение о минировании "Ельцин-Центра" не подтвердилось 10:26
В Омске умер ребенок, которого дед засунул в печь 10:24
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов 10:24
Президент Беларуси рассчитывает на развитие сотрудничества с Сербией 10:20
Уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" поступило в суд 10:19
Россия предложила КНДР облегчить визовый режим для российских туристов 10:17
Не сдались: как советские пленные устроили восстание в Афганистане 10:17
Билеты на канатную дорогу в Москве в будни будут дешевле 10:14
Реки и каналы Петербурга разрешат переплывать до 8 утра 10:14
Столкновение авиабомб в воздухе показали на фото 10:08
В Красноярском крае 17 кадет подхватили кишечную инфекцию 10:05
Счетная палата отметила высокий уровень исполнения расходов Союзного бюджета 10:05
Видео: у легковушки на полном ходу оторвался капот 10:05
Ученые усовершенствовали ионную ловушку благодаря кофемашине 10:04
Разработано устройство, которое превращает сигналы мозга в речь 09:55
ЦИК Украины отрицает затягивание оглашения итогов президентских выборов 09:52
Воздух в Москве прогреется до +23 09:43
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик 09:42
В пермском детском саду обрушился потолок 09:38
Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
В "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
26.04.2019 10:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Реки и каналы Петербурга разрешат переплывать до 8 утра

Текст: Елизавета Иванова (Санкт-Петербург)

С началом навигации в этом году для обеспечения безопасности водных судов МЧС России по Санкт-Петербургу разрешило пересекать реки и каналы в центре города на байдарках и каяках с 5 до 8 часов утра. Об этом сообщил начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам Александр Радько.

Фото: iStock
В Петербурге открылась навигация по рекам и каналам

За последние три года в Северной столице активно начало развиваться новое направление туризма - путешествие по Петербургу с воды на безмоторных суднах. Решение оставить любителям гребных лодок возможность полюбоваться видами города на рассвете было принято в конце прошлой навигации. Днем движение на байдарках и каяках в городе запрещено, так как оно мешает активному потоку пассажирских прогулочных моторных судов.

- Возможность совместить моторное и безмоторное движение на одной и той же акватории отсутствует, - пояснила директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская. - К сожалению, уже были печальные ситуации, когда от волны пассажирского судна спортивные снаряды опрокидывались и создавался риск гибели людей, поэтому мы вынуждены были искать компромиссы.

Для контроля за движением спасательной службой безмоторных объектов, их обладатели будут оставлять уведомительные заявки на сайте Агентства внешнего транспорта. Таким образом будет создана безопасность как групп гребных лодок, так и пассажиров моторных судов.

Экономика Транспорт Водный транспорт Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Сотрудничество с Китаем достигло беспрецедентно высокого уровня
Россия предложила КНДР облегчить визовый режим для российских туристов
Посол США в РФ напомнил о важности диалога между Москвой и Вашингтоном
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе