Реки и каналы Петербурга разрешат переплывать до 8 утра

С началом навигации в этом году для обеспечения безопасности водных судов МЧС России по Санкт-Петербургу разрешило пересекать реки и каналы в центре города на байдарках и каяках с 5 до 8 часов утра. Об этом сообщил начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам Александр Радько.

За последние три года в Северной столице активно начало развиваться новое направление туризма - путешествие по Петербургу с воды на безмоторных суднах. Решение оставить любителям гребных лодок возможность полюбоваться видами города на рассвете было принято в конце прошлой навигации. Днем движение на байдарках и каяках в городе запрещено, так как оно мешает активному потоку пассажирских прогулочных моторных судов.

- Возможность совместить моторное и безмоторное движение на одной и той же акватории отсутствует, - пояснила директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская. - К сожалению, уже были печальные ситуации, когда от волны пассажирского судна спортивные снаряды опрокидывались и создавался риск гибели людей, поэтому мы вынуждены были искать компромиссы.

Для контроля за движением спасательной службой безмоторных объектов, их обладатели будут оставлять уведомительные заявки на сайте Агентства внешнего транспорта. Таким образом будет создана безопасность как групп гребных лодок, так и пассажиров моторных судов.