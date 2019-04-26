"Сир Барристан" спрогнозировал финал "Игры престолов"

Актер Иэн Макэлхинни, исполнитель роли сира Барристана в культовом сериале "Игра Престолов", приехал в Петербург. В Северной столице он примет участие в фестивале фантастики, комиксов и компьютерных игр " Epic Con", который продлится до 28 апреля.

Сразу после прилета Макэлхинни встретился с журналистами и фанатами. Беседа получилась откровенной.

- Когда я стал актером, больше всего меня интересовал театр в жанре лирики и драмы, - рассказывает Иэн. - Если бы 10 лет назад мне сказали, что я буду сниматься в проекте, который посвящен фэнтези, я бы ответил, что это невозможно.

Персонаж Макэлхинни - сир Барристан - скончался еще в пятом сезоне сериала, и Иэн не снимается в "Игре Престолов" уже почти пять лет, но актер до сих пор вспоминает, как тяжело было принять конец съемок в этой роли:

- Я прочитал книги и был уверен, что мой персонаж будет продолжать активно появляться в сериале, но когда я получил график работы и сценарий, я был очень разочарован.

Сейчас стартовал заключительный сезон сериала, и вопрос, кто же все-таки займет трон, интересует каждого фаната. В 2015 году Иэн правильно предположил происхождение Джона Сноу и на встрече в Петербурге дал свой прогноз финала для сериала.

- Я не верю, что Джон Сноу или Дейенерис займут престол. На месте создателей сериала я бы выбрал наиболее необычного персонажа. Это могли бы быть, например, Тирион или Бран. Но есть еще один вариант развития событий: можно просто уничтожить мир "Игры Престолов", скажем, белыми ходоками или драконами. Неважно как, главное - устроить полный холокост, и таким образом всем в любом случае придется смириться с таким концом.