Сто лет "Пролетарской фотографии" в Старой Руссе отметили фестивалем

В Старой Руссе Новгородской области отметили 100-летие появления в городе "Пролетарской фотографии" (артель была создана решением бюро профсоюзов весной 1919 года). Юбилейную дату случайно обнаружили журналисты газеты "Старая Русса" и решили, что она может стать хорошим поводом привлечь молодежь к изучению рабочих профессий, но не в надоевшем лекционном формате, а так, чтобы заинтересовало, зацепило – в виде фестиваля.

В марте и апреле газетчиками были организованы фотосессии на базе старорусских колледжей, причем студенты из разных учебных заведений по очереди ходили в гости друг к другу на производственные площадки. Будущие автомеханики примеривались, как они выглядели бы в спецодежде сварщиков, столяры вставали за токарные станки. На фоне транспарантов "Да здравствует рабочий класс!" и "Больше металла стране!" студенты позировали фотографам с большим удовольствием.

Эти кадры, а также фотографии довоенной Старой Руссы и легли в основу фотовыставки, которую в формате фотосушки организовала газета на улице Воскресенской, где находится редакция издания.

- Это удивительно, как за такой короткий срок журналисты "Старой Руссы" придумали и фотоконкурс "Взгляд сквозь время", и конкурс моделей "Ретро-косплей". На первый приехали даже профессиональные фотографы из Великого Новгорода, а в ходе подготовки ко второму конкурсу местные дамы просмотрели сотни фотографий начала XX века и даже заранее "отрепетировали" старинные прически и наряды, - поделилась впечатлениями глава города Нина Боякова.

В день фестиваля "100 лет "Пролетарской фотографии" в Старой Руссе" помимо открытия "Фотосушки на Воскресенской" открылись и двери Старорусского политехнического колледжа (филиала) Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. На образовательный квест, посвященный рабочим профессиям, истории городских предприятий и самой Старой Руссы, были приглашены 60 старшеклассников.

Пусть и в игровой форме, но им предстояло пройти через испытания почти настоящего предприятия: в конструкторском бюро, в художественном цехе, радиорубке, в цехе пролетарской "географии", в упаковочном и транспортном цехах. Необычные задачи, которые ставили перед командами организаторы, заставляли школьников, многие из которых познакомились-то всего несколько минут назад (перед квестом), мобилизовывать усилия и находить общий язык.

Каждая станция приоткрывала для школьников двери в какую-либо профессию или специальность.

- Многие представители молодежи вообще не знали о существовании, например, "Пролетарского фарфора". Или с трудом представляли, где на карте Старой Руссы располагается пусть и маленький, но все же работающий медико-инструментальный завод. С большим интересом по записанным звукам работающих инструментов ребята угадывали профессии, - рассказывает преподаватель колледжа Андрей Циликов.

Генеральным информационным партнером фестиваля выступила "Российская газета", которая наградила памятными сувенирами призеров, а три старорусских профессиональных колледжа, активно участвовавших в фестивале, получат сертификаты на подписку на "Российскую газету" и журнал "Родина". Церемония вручения состоится 29 апреля, одновременно с награждением победителей конкурса профессиональных фотографий "Взгляд сквозь время", денежные призы для которых выделила администрация Старорусского муниципального района.

Перед фотографами была поставлена задача отразить события, происходившие в фестивальный день на образовательном квесте и на улице Воскресенской, где выступали учащиеся Центра детского творчества и гимназии. Особенно впечатлил зрителей запуск в небо под "Марш авиаторов" маленьких планеров, сделанных руками детей.

По завершении концерта десятки староруссцев пожелали сфотографироваться в созданных на улице Воскресенской фотозонах. Не пустовала и редакционная "изба-читальня". Газета "Старая Русса" выложила на всеобщее обозрение одни из самых старых сохранившихся подшивок - за 1946-1947 года.