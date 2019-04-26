В Петербурге на время парада Невский проспект закроют для машин

В Петербурге 9 мая по Невскому проспекту пройдут парадные колонны. В течение трех дней - в связи с самим парадом и его репетицией - главная улица Северной столицы будет пешеходной.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга, 30 апреля, а также 7 и 9 мая с 9.00 до 13.00 будет закрыт участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой набережной.

Помимо этого, временно станут пешеходными участок Адмиралтейского проспекта от улицы Гороховой до Невского проспекта, а также будет полностью закрыт Дворцовый проезд.

На период парада и его репетиций изменятся трассы девяти автобусных и семи троллейбусных маршрутов, которые обычно проходят через Невский проспект. Так, общественный транспорт, следующий в микрорайон Коломна, будет объезжать перекрытый участок через Ново-Никольский мост и Никольскую площадь, маршруты, которые проходят ближе к Смольному, пустят по Суворовскому проспекту.