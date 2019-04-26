В Петергофе продлят работу фонтанов

Фонтанный комплекс Нижнего парка заповедника "Петергоф" в нынешнем сезоне будет работать до 21.00. Об этом заявил заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе заповедника Роман Ковриков.

Впервые в современной истории Петергофа продлено время работы и знаменитой на весь мир "Аллеи фонтанов", а также фонтанов "Большой каскад" и "Самсон". Они будут включены ежедневно до 20.15. Большой петергофский дворец сможет принимать посетителей до 21.00.

В заповеднике изменились правила посещения для льготных категорий граждан. С нынешнего сезона дети до 16 лет, а также все социально-незащищенные слои населения смогут бесплатно посетить Нижний парк с 18:00.

По словам генерального директора музея-заповедника Елены Кальницкой, все фонтаны Петергофа начнут работу с 27 апреля.