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26.04.2019 16:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В рамках Фестиваля культуры ПМЭФ-2019 выступят группа "Би-2" и звезды мировой оперной классики

В дни проведения Петербургского международного экономического форума 6-8 июня 2019 году правительство Санкт-Петербурга при поддержке Фонда Росконгресс представляет для жителей и гостей города фестиваль нового формата. Его творческая концепция позволит объединить мероприятия разных жанров: от постановок в ведущих театрах и выставок в известнейших музеях Санкт-Петербурга до обширной экскурсионной и концертной программы. Цель фестиваля - создать уникальный бренд, визитную карточку современного музыкального Санкт-Петербурга, дать старт новому музыкальному событию на карте России.
Предоставлено пресс-службой Фонда "Росконгресс" Предоставлено пресс-службой Фонда "Росконгресс"
Предоставлено пресс-службой Фонда "Росконгресс"

В рамках музыкального фестиваля "От классики до рока" для жителей и гостей Санкт-Петербурга состоятся два концерта на Дворцовой площади. 7 июня классический жанр представит один из ведущих теноров мировой оперной классики Андреа Бочелли вместе с приглашенным сопрано - известной оперной певицей, солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной. Концерт организован при поддержке генерального партнера Форума Тинькофф Банка.

8 июня на Дворцовой площади объединятся классика и рок: в рамках гала-концерта Петербургского международного экономического форума перед жителями и гостями города выступит легендарная рок-группа "Би-2" в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского. Благодаря плодотворному сотрудничеству и дружбе группа и знаменитый дирижер перезаписали лучшие хиты "Би-2" в оркестровой аранжировке, которые исполнят на Фестивале культуры ПМЭФ.

Начало мероприятий в 20:00. Вход свободный.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Экономический форум в Санкт-Петербурге
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