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26.04.2019 17:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Заполярье предложили ужесточить правила выхода в море на маломерных судах

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области предполагается ужесточить правила выхода на любительскую рыбалку на маломерных судах. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила Анастасия Кошелева, главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС. Внести законопроект в правительство Мурманской области предполагается до конца 2019 года.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району
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Речь идет о подготовке новой редакции "Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Мурманской области". Предполагается установить для рыбаков-любителей обязанность находиться на борту судна только в спасательном жилете или в любом индивидуальном спасательном средстве. Еще одно предлагаемое ограничение касается выхода в море лодок, не подлежащих регистрации в ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам) - плавсредства без мотора или с мотором до десяти лошадиных сил. Лодкам без мотора спасатели намерены запретить отходить от берега дальше чем на 50 метров, а если они имеют мотор до десяти "лошадей" - на 100 метров.

- Благодаря этому станет меньше случаев, когда рыбаки теряются или гибнут, - подчеркнула Анастасия Кошелева. - Здесь сильные течения, в море может очень быстро измениться погода. Рыбаки не всегда учитывают это, стремятся выйти в море, несмотря на большой риск. Последствия этого могут быть трагическими.

В ведомстве подчеркнули, что число таких случаев увеличивается. В 2017 году утонули девять человек, в 2018-м - 12.

Сезон рыбалки 2019 года только начинается. Его начало уже отмечено ЧП, о котором сообщала "РГ": в Баренцевом море возле острова Кильдин загорелся катер, на борту которого находились десять человек. К счастью, все они были спасены благодаря быстрым и грамотным действиям подоспевших на помощь местных рыбаков.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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