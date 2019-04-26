Астраханец задержан со 186 рогами краснокнижного сайгака

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Астрахани, в автомобиле которого были обнаружены 186 рогов краснокнижного сайгака. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по Волгоградской области.

Астраханец перевозил ценный груз за денежное вознаграждение в Волгоградскую область в салоне своего автомобиля. Пограничники совместно с полицейскими остановили ВАЗ-21099 и во время досмотра транспорта нашли сайгачьи рога.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную добычу, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России. За это преступление предусматривается наказание до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.