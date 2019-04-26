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26.04.2019 13:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Команда "КАМАЗ-мастер" вышла в лидеры ралли "Золото кагана"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Максим Коротченко

В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России по ралли-рейдам "Золото кагана-2019". В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Казахстана, Туркменистана, Латвии, Финляндии и Украины. Всего около 500 человек и более 240 грузовиков, мотоциклов и внедорожников.

Фаворитами турнира стали четыре автомобиля "КАМАЗ-мастер", которые участвовали в "Дакаре", также в гонке принимает участие грузовик капотной компоновки Айрата Мардеева. Всего "Синяя армада" выставила на гонку семь экипажей.

Фото: Пресс-служба "МАЗ-СПОРТавто"
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Участникам ралли-рейда "Золото кагана-2019" за три дня предстоит преодолеть более 700 километров пути по астраханским степям. Из них свыше 500 километров - коварные астраханские пески и жесткие степные дороги, которые не раз становились преградой для самых титулованных автогонщиков.

Первым на финише "Пролога" стал экипаж пилота команды "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева, вторым пришел еще один камазовец Дмитрий Сотников, третье время показал Владимир Васильев.

- Мне всегда нравились астраханские трассы. 15 лет назад здесь была моя первая гонка в составе экипажа Владимира Чагина. С Астраханью очень приятные ассоциации - начало сезона, скорость, солнце и весна, - заявил Эдуард Николаев.

Кстати, жеребьевка за места в первой десятке на старте второго спецучастка прошла с астраханским колоритом. Вместо лотов была вобла различных размеров. На этом спецучастке гонщикам предстоит штурмовать степи и пески Харабалинского и Красноярского районов - 265 километров сложнейшей трассы. Она представляет собой два кольца, проходящих солончакам и четырем барханам "Лелик", "Болек", "Гуливер" и "Там Сям".

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