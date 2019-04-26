Корреспонденты "РГ" вышли в Каспийское море для участия в зачетных стрельбах

Зачетные стрельбы - это не фигура речи. Они на самом деле так называются: зачетные тактические учения проводятся по итогам зимнего периода обучения. Зачет - это как момент истины, или тест на профпригодность.

Мы выходим в море в составе ударной группировки Каспийской флотилии, состоящий из трех кораблей. Корреспондент "РГ" напросился на новейший малый ракетный корабль "Углич" (в составе флота он менее пяти лет), фотокорреспондент - на более солидный, но чуть более старый ракетный "Дагестан". На третий корабль группировки ("Великий Устюг") сил редакции, увы, не хватило. Это "одноклассник" нашего "Устюга", и за его боевой работой мы с любовью и уважением наблюдали со стороны.

По классификации НАТО все упомянутые корабли - всего лишь корветы, водоизмещением от 100 до 1,5 тысячи тонн. Это скромный показатель. Но по боевым возможностям каждый из них способен отправить на дно крейсер. Это российская флотская изюминка: корабли скромного водоизмещения несут оружие, которого нет у иностранных кораблей водоизмещением в 3-5 раз больше.

Главное оружие - "крылатые ракеты "Калибр". Впрочем, на этот раз запуски "Калибров" не запланированы. Нашей задачей было: 1) уничтожение из крупнокалиберного пулемета плавающей мины; 2) стрельба главным калибром по морской надводной цели; 3) поражение воздушной цели из 30-мм зенитных автоматов; 4) применение гранатометов и ручных гранат против условных подводных диверсантов.

На этих кораблях нет матросов срочной службы. Современную технику и оружие нельзя освоить за год службы. Кроме офицеров, здесь несут службу исключительно контрактники. Наглядный пример: комендор (т.е. наводчик орудия) крупнокалиберного пулемета старшина первой статьи Хабиб Мирзабеков. Он из 16 выстрелов трижды попал по плавающей мине.

"Оцениваю этот результат как отличный, - резюмирует командир корабля Михаил Степанов. - С учетом реальных обстоятельств: стрельба велась на скорости корабля в 12 узлов (это примерно 20 км/ч) и при волнении моря в два балла". В принципе, для поражения мины достаточно и одной крупнокалиберной пули. Три - это уже для абсолютной гарантии.

"С чем можно сравнить ощущения от стрельбы в море? - философски рассуждает герой дня Хабиб, - Да ни с чем! Сначала я, конечно, немного волновался: ведь стреляю в море в первый раз. Потом волнение заменил азарт. Вообще-то я из дагестанского села, а там у нас все умеют стрелять. До призыва в армию часто охотился вместе с братом. Но стрельба из пулемета с оптическим прицелом на 350 метров по цели в открытом море сравнить не с чем нельзя. Это надо видеть и прочувствовать".

Старшина первой статьи Хабиб Мирзабеков родом из Шиназа, это одно из древнейших сел Южного Дагестана. Расположено в горах. Получил повестку, отслужил срочную, скажем так, вдали от моря. После чего неожиданно решил связать жизнь с флотом.

Почему именно с флотом - объяснить не может. Потянуло, чего тут еще объяснять? В общем, лучше гор (дагестанских) может быть только море (Каспийское). Львиная доля экипажа старшин и матросов - уроженцы этих мест. Многие родились вдали от моря.

Интересно, что почти такая же судьба и у командира корабля. Корабль проекта 21631 капитан 2 ранга Михаил Степанов принял еще на этапе строительства - в 2013 году. "Углич" разработан и построен в Татарстане, на "Зеленодольском заводе имени Горького". Заложен на стапелях в ноябре 2011 года, в апреле апреля 2013 года спущен на воду. Степанов в Зеленодольске провел швартовые испытания, затем перевел "Углич" в Астрахань на дооснащение. После чего - в Махачкалу, где 26 июля 2014 года был поднят флаг: корабль официально вошел в состав флота.

Капитан 2 ранга Михаил Степанов уроженец Ртищево - райцентр Саратовской области. Это перекресток авто- и железных дорог, но водоемов в тех местах нет. И вообще, до поступления в военное училище Михаил моря не видел. И моряков в его семье отродясь не было. Даже в детстве на морские курорты не ездил. Как сам говорит: "Достаток семьи такую роскошь не позволял".

На вопрос - что сподвигло пойти на флот? - пожимает плечами. Что-то да сподвигло. Наверное, судьба и высшие силы.

И эти силы не ошиблись с выбором кандидата: пару лет назад его корабль стал победителем престижного конкурса "Кубок моря": среди испытаний были артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. И тогда же его комендоры добились феноменальных результатов в стрельбе по плавающей мине: она была поражена в условиях качки на дистанции в 870 метров.

Почему такой акцент на стрельбе именно из пулемета, тогда как корабль буквально напичкан современным оружием? Кроме "Калибра", на "Угличе" установлена 100-мм артустановка. Есть фантастической скорострельности 12-ствольный зенитный автомат "Дуэт", и пусковые установки "Гибка" с зенитными ракетами "Игла". Но все это сфера высоких технологий. Настолько высоких, что 100-мм орудию главного калибра еще только предстоит заслужить любовь и уважение моряков. Поскольку требует от них знаний и навыков, сопоставимых с уровнем мастерства его создателей. По степени автоматизации это орудие будущего.

А вот пулеметами управляли еще и наши отцы и деды. Тут все зависит от человека. И не только меткости и профессионализма, но нужна воля и характер: цель ведь буквально пляшет на волнах.

Забегая вперед: все корабли нашей ударной группировки прекрасно справились с задачами: уничтожили условных диверсантов, поразили надводные цели. Незабываемое впечатление оставило отражение воздушного налета. Фронтовой бомбардировщик Су-24 сбросил бомбы на парашютах, по ним немедленно открыли огонь зенитные установки со всех трех кораблей.

Автор этих строк занял безопасное место на дистанции, согласованной с командованием "Углича". Это примерно в 10-12 метрах от кормовой артиллерийской установки АК-630 "Дуэт". Два блока по шесть 30-мм стволов способны выпустить за минуту до 10 тысяч снарядов. Разумеется, столько выпускать в реальном бою не надо. На поражение наших целей-бомб "Дуэт" за какое мгновение изрыгнул 200 снарядов. Это надо видеть: полтора метра пламени и непередаваемый звук. Бируши в ушах и капюшон на голове не смогли снизить эффект противоздушного боя. И я еще долго ходил под впечатлением мощи оружия… Потом слух вернулся.

Что уж говорить о главном калибре: снаряды 100-мм орудия бьют на 12 км по высоте и до 21 км по горизонтальной дальности. Ну а феноменальные характеристики крылатых ракет известны. Кстати, мы беседовали с командиром корабля в его каюте, а над нашими головами красовался интересный натюрморт: фотография стартующего "Калибра" и кусок композитной плитки.

Это - в память о стрельбе, которая уже вошла в боевые хроники современного флота. Осенью 2015 года "Углич" в составе группы из четырех кораблей Каспийской флотилии отработал крылатыми ракетами по критически важных объектам исламских радикалов на территории Сирии. Вряд ли вы встретите человека, который не видел бы тех памятных кадров.

При старте происходит разрушение композитной крышки. Так что этот обломок в каюте командира - историческая реликвия.

Сидя под реликвией, капитан 2-го ранга Михаил Степанов рассказывал о вещах прозаических и будничных. Например, о том, что его жена по-доброму сетует, что он относится к своему кораблю, как к ребенку. И отдает ему все свое время. Оставляя себе лишь крохи на хобби. Которых у его всего два бокс и книги.

И что он, командир корабля, названного в честь замечательного русского города, не имеет в команде ни одного уроженца Углича. А жаль. Если администрация этого города вдруг решит, что пора исправить такую несуразность, и выйдет на командование Каспийской флотилии, то на корабле обязательно рассмотрят кандидатов на контракт. Хотя от желающих нет отбоя, но для уроженцев города-тезки корабля наверняка местечко найдется.