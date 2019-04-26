На Кубани в аварии с автомобилем ДПС погибли двое полицейских

В Павловском районе Кубани в районе станицы Старолеушковской произошла авария, в которой погибли двое сотрудников полиции. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили источник в оперативных службах региона. Фото с места трагедии в соцсетях поместили очевидцы ЧП.

По словам местных жителей, автокатастрофа произошла сегодня в районе 12.00. Грузовик Scania врезался в патрульный автомобиль ДПС, сопровождавший другой транспорт. Фура полностью подмяла под себя легковушку и затем вылетела на обочину. У патрульной машины ДПС оказалась снесена вся верхняя часть.

В Главке МВД России по Краснодарскому краю отказались как-либо комментировать информацию о случившемся происшествии, но и не стали ее опровергать.

О личностях погибших сотрудников полиции на данный момент ничего неизвестно. На месте ДТП работают следователи, медики и криминалисты.