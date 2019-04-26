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26.04.2019 08:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростовские спасатели придут на помощь горнякам шахты "Схидкарбон"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МЧС Фото: Пресс-служба МЧС РФ
Фото: Пресс-служба МЧС РФ

В Ростовской области сформирован сводный отряд спасателей МЧС, который утром 26 апреля прибыл в Луганскую область для оказания помощи в ликвидации последствий аварии на шахте "Схидкарбон".

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"По просьбе луганских властей для оказания помощи в ликвидации последствий МЧС России направило из города Шахты горноспасателей, дислоцированных в Ростовской области, с необходимым для проведения аварийно-спасательных работ оборудованием", - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС региона.

В состав отряда входят три автомобиля, в том числе для оказания первой помощи.

Напомним, что в ночь на 26 апреля на угольной шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка Луганской области на глубине около 300 метров произошел взрыв газа. Погибли два человека. Еще 15 горняков считаются пропавшими без вести, они находятся под завалами.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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