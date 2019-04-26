В Крыму откроются девять новых отелей на 1200 номеров

К наступающему курортному сезону 2019 года в Республике Крым откроются девять новых средств размещения - отелей и гостиниц. Об этом на заседании Госсовета Республики Крым заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Девять новых средств размещения имеют емкость 1200 номеров, тогда как за предыдущие пять лет было открыто 28 объектов на 1600 номеров, - отметил Волченко.

По словам министра, к сегодняшнему дню уровень бронирования в санаторно-курортных и гостиничных организациях достиг уже 60 процентов от имеющегося номерного фонда, а на майские праздники уже забронировано 82 процента номеров. И ожидается, что полуостров посетят порядка 240 тысяч туристов.

- Это на 40 процентов выше уровня аналогичного периода 2018 года, - сказал министр.

За первый квартал 2019 года в Крыму отдохнули 356,5 тысячи туристов, что также на 33 процента превышает прошлогодние цифры.

В целом, по словам спикер Госсовета Владимира Константинова, туристический трафик в Крыму в 2019 году достигнет семи миллионов человек. Для сравнения, в 2018 году на полуострове отдохнули 6,8 миллиона человек, что на 28 процентов больше, чем в 2017-м.