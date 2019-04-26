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26.04.2019 08:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра ворвалась в число лидеров России по развитию партнерства с бизнесом

Текст: Елена Панова
Самый высокий балл получила Югра в федеральном рейтинге уровня развития государственно-частного партнерства за 2018 год. Справедливости ради отметим, что ровно такой же планки успеха добились еще пять регионов страны - Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самарская области и Башкортостан. Регионы-лидеры, по оценке экспертов, удостоились наивысшего балла. Итоги развития государственно-частного партнерства в регионах России были озвучены на VI Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП". Отметим, для Югры прорыв на первую позицию - результат серьезных усилий власти и бизнеса, ведь еще годом ранее регион был на 18-м месте.
Фото: Национальный Центр ГЧП/pppcenter.ru Фото: Национальный Центр ГЧП/pppcenter.ru
Фото: Национальный Центр ГЧП/pppcenter.ru

Руководитель Национального центра ГЧП Максим Ткаченко подчеркнул, что Югра наряду с Башкортостаном проделала большую работу в течение минувшего года и буквально ворвалась в число лидеров. Комментируя "прорыв" с 18-го места, Роман Генкель, генеральный директор Фонда развития Югры, отметил:

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Югорчане выступят с трибуны ООН

- Сегодня в регионе существует большая потребность в новых социальных объектах, в инфраструктуре. Один из главных примеров - учреждения образования, в Югре необходимо возвести больше 30 школ. Каждая стоимостью от миллиарда рублей. Даже для бюджета Югры - одного из пяти крупнейших в стране - это довольно сильная нагрузка. Поэтому мы пришли к активному внедрению и использованию механизмов государственно-частного партнерства.

Отметим, рейтинг государственно-частного партнерства определяется в соответствии с методикой министерства экономического развития России и основывается на оценке значений составляющих его факторов: развитие институциональной среды, нормативно-правовое обеспечение, опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. Помимо этого, показатель "уровень развития ГЧП" является частью национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов России. Он будет представлен на полях предстоящего Петербургского международного экономического форума.

Добавим, в качестве спикеров на деловой программе конгресса приняли участие эксперты Фонда развития Югры, которые представили успешные практики и опыт автономного округа в разработке и реализации проектов государственно-частного партнерства.

В тему

Российская неделя государственно-частного партнерства - ежегодное крупнейшее мероприятие России и СНГ, которое проводится Национальным центром ГЧП при поддержке Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты и при участии министерства экономического развития России.

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