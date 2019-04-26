Югра ворвалась в число лидеров России по развитию партнерства с бизнесом

Руководитель Национального центра ГЧП Максим Ткаченко подчеркнул, что Югра наряду с Башкортостаном проделала большую работу в течение минувшего года и буквально ворвалась в число лидеров. Комментируя "прорыв" с 18-го места, Роман Генкель, генеральный директор Фонда развития Югры, отметил:
- Сегодня в регионе существует большая потребность в новых социальных объектах, в инфраструктуре. Один из главных примеров - учреждения образования, в Югре необходимо возвести больше 30 школ. Каждая стоимостью от миллиарда рублей. Даже для бюджета Югры - одного из пяти крупнейших в стране - это довольно сильная нагрузка. Поэтому мы пришли к активному внедрению и использованию механизмов государственно-частного партнерства.
Отметим, рейтинг государственно-частного партнерства определяется в соответствии с методикой министерства экономического развития России и основывается на оценке значений составляющих его факторов: развитие институциональной среды, нормативно-правовое обеспечение, опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. Помимо этого, показатель "уровень развития ГЧП" является частью национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов России. Он будет представлен на полях предстоящего Петербургского международного экономического форума.
Добавим, в качестве спикеров на деловой программе конгресса приняли участие эксперты Фонда развития Югры, которые представили успешные практики и опыт автономного округа в разработке и реализации проектов государственно-частного партнерства.
В тему
Российская неделя государственно-частного партнерства - ежегодное крупнейшее мероприятие России и СНГ, которое проводится Национальным центром ГЧП при поддержке Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты и при участии министерства экономического развития России.