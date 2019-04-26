Команда УГМК стала чемпионом России по баскетболу 11-й раз подряд

Новости

В ОАЭ здания окрасились в цвета флага Шри-Ланки в знак поддержки 01:15
Коалиция США признала вину в гибели почти 1300 жителей Сирии и Ирака 00:29
Макрон: Шенген больше не работает 00:22
Кононов вышел из себя на пресс-конференции после поражения от "Арсенала" 25.04.2019
"Спартак" потерял математические шансы на чемпионство 25.04.2019
От рака умер актер из "Крутого Уокера" Кен Керчевал 25.04.2019
В Горбачев-фонде объяснили отсутствие экс-президента СССР на ММКФ 25.04.2019
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте 25.04.2019
Генпрокуратура утвердила обвинение экс-президенту Банка Москвы Бородину 25.04.2019
В Екатеринбурге из-за сообщения о заминировании эвакуировали "Ельцин Центр" 25.04.2019
Пилоты греческого Boeing ради шутки без разрешения прилетели в Кишинев 25.04.2019
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни 25.04.2019
Россиянам пообещали компенсировать расходы на фитнес-услуги 25.04.2019
Facebook грозит огромный штраф из-за неправильного хранения паролей 25.04.2019
Сборная России проиграла Латвии во втором матче Еврочелленджа 25.04.2019
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов 25.04.2019
Мариинка начала продавать билеты в театральных кассах Петербурга 25.04.2019
Путин поручил помочь крымским виноделам 25.04.2019
Соседи обвиняемых в теракте в петербургском метро выступили в суде 25.04.2019
Порядок пропуска болельщиков II Европейских игр обсудили пограничники СГ 25.04.2019
МИД: Латвия предпринимает шаги по маргинализации русскоязычного населения 25.04.2019
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше, чем сообщали СМИ 25.04.2019
Жителям аварийных домов в Подмосковье вернут взносы на капремонт 25.04.2019
МИД РФ отреагировал на осквернение памятника советским воинам в Вене 25.04.2019
СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии 25.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
26.04.2019 00:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Команда УГМК стала чемпионом России по баскетболу 11-й раз подряд

Текст: Илья Трисвятский
Женская команда УГМК (Екатеринбург) в 11-й раз подряд (!) и в 13-й суммарно стала чемпионом страны. В третьем матче суперфинальной серии плей-офф Премьер-лиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), уралочки в Курске выиграли у местного "Динамо" - 68:64. Счет серии - 3-0 в пользу екатеринбурженок.
Фото: Пресс-служба БК УГМК Фото: Пресс-служба БК УГМК
Фото: Пресс-служба БК УГМК

Напомним, что ранее в "золотой" серии до трех побед, проводимой по схеме "2-2-1", где преимущество своей площадки изначально имела команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате (в данном случае - победитель двухкругового турнира УГМК), уралочки на своей арене дважды оказались сильнее "бело-голубых" - 78:66 и 64:51.

Фото: Пресс-служба БК "Самара"
Началась финальная серия мужской баскетбольной Суперлиги-1

Третья игра получилась куда более упорной, нежели две предыдущих. Динамовки, вынужденно выступающие без своей главной звезды MVP женской NBA-2018, олимпийской чемпионки Рио-2016 американки Брианны Стюарт, получившей травму ахилла в середине первой игры финала Евролиги, по итогам стартовой десятиминутки лидировали с разницей в семь очков - 18:11. Однако в середине третьей четверти после дальнего попадания Кейлы Макбрайд УГМК, руководимый испанским наставником Мигелем Мендесом, свое отставание наконец-то ликвидировал полностью - 43:43.

Дальше пошла примерно равная игра, но концовка встречи все же осталась за уралочками. За 15 секунд до сирены об окончании основного времени матча все та же Макбрайд реализовала оба штрафных, назначенных за фол выступающей за "Динамо" сербки Сони Петрович. Так и был установлен окончательный счет.

Лучшими бомбардирами у победительниц стали MVP победной для УГМК Евролиги-2018/19 Бриттни Грайнер (15 очков), Кортни Вандерслут (14), игрок сборной России Евгения Белякова (12) и Макбрайд (12). В составе курянок отличились Куанитра Холлингсворт (20) и Наташа Говард (18). Отметим, что из солидного по численности отряда баскетболисток, входящих в боевой состав нашей национальной сборной или в расширенный список кандидатов, игровое время в третьем матче финала получили многие - у екатеринбурженок, помимо Беляковой, это центровая Мария Вадеева и разыгрывающая Елена Беглова. У динамовок - девушки разных амплуа Наталья Жедик, Татьяна Видмер, MVP "золотого" для России чемпионата Европы-2011 в Польше Алена Кириллова (в девичестве - Данилочкина).

Фото: EPA
ЦСКА необходима победа над "Басконией" для выхода в "Финал четырех"

Получается, УГМК в очередной раз подтвердил статус самой стабильной и лучшей команды России. Таковым является этот клуб и в Старом свете, поскольку совсем недавно выиграл и "Финал четырех" Евролиги в Венгрии, где в решающем матче соперничал с тем же курским "Динамо". В УГМК периодически происходит серьезная ротация игроков, меняются не только ключевые исполнители, но и главные тренеры, однако уралочки все равно сохраняют лидирующие позиции в стране и на континенте. Екатеринбургская команда в этом сезоне взяла своеобразный женский баскетбольный "Большой Шлем", выиграв четыре официальных турнира - нашу Премьер-лигу, Евролигу, Суперкубок Европы и Кубок России.

Накануне определился и бронзовый призер. В очередной раз на пьедестале оказались девушки оренбургской "Надежды". Вместе с завоеванным третьим место они добыли и путевку в Евролигу ФИБА на будущий сезон-2019/20. В серии за "бронзу" "Надежда" билась с показавшим лучший результат в своей недолгой истории столичным клубом МБА - 81:68, 78:48 в Оренбурге и 69:65 в минувшую среду в Москве.

Лауреаты Премьер-лиги

Более чем оперативно по итогам чемпионата России-2018/19 РФБ и Директорат по проведению соревнований назвали лауреатов турнира. Титул MVP Премьер-лиги достался центровой УГМК Бриттни Грайнер. В символическую пятерку чемпионата вошли: разыгрывающая Кортни Вандерслут (УГМК), атакующий защитник Евгения Белякова (УГМК), легкий форвард Альба Торренс (УГМК), тяжелый форвард Брианна Стюарт ("Динамо", Курск) и центровая Брионна Джонс ("Надежда").

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия УрФО Свердловская область Екатеринбург ЦФО Курская область Курск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше, чем сообщали СМИ
ГРУ: США имеют несколько вариантов переворота в Венесуэле
Козак: Чистая нефть поступит на границу с Беларусью 29 апреля
Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций