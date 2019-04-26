Команда УГМК стала чемпионом России по баскетболу 11-й раз подряд

Женская команда УГМК (Екатеринбург) в 11-й раз подряд (!) и в 13-й суммарно стала чемпионом страны. В третьем матче суперфинальной серии плей-офф Премьер-лиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), уралочки в Курске выиграли у местного "Динамо" - 68:64. Счет серии - 3-0 в пользу екатеринбурженок.

Напомним, что ранее в "золотой" серии до трех побед, проводимой по схеме "2-2-1", где преимущество своей площадки изначально имела команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате (в данном случае - победитель двухкругового турнира УГМК), уралочки на своей арене дважды оказались сильнее "бело-голубых" - 78:66 и 64:51.

Третья игра получилась куда более упорной, нежели две предыдущих. Динамовки, вынужденно выступающие без своей главной звезды MVP женской NBA-2018, олимпийской чемпионки Рио-2016 американки Брианны Стюарт, получившей травму ахилла в середине первой игры финала Евролиги, по итогам стартовой десятиминутки лидировали с разницей в семь очков - 18:11. Однако в середине третьей четверти после дальнего попадания Кейлы Макбрайд УГМК, руководимый испанским наставником Мигелем Мендесом, свое отставание наконец-то ликвидировал полностью - 43:43.

Дальше пошла примерно равная игра, но концовка встречи все же осталась за уралочками. За 15 секунд до сирены об окончании основного времени матча все та же Макбрайд реализовала оба штрафных, назначенных за фол выступающей за "Динамо" сербки Сони Петрович. Так и был установлен окончательный счет.

Лучшими бомбардирами у победительниц стали MVP победной для УГМК Евролиги-2018/19 Бриттни Грайнер (15 очков), Кортни Вандерслут (14), игрок сборной России Евгения Белякова (12) и Макбрайд (12). В составе курянок отличились Куанитра Холлингсворт (20) и Наташа Говард (18). Отметим, что из солидного по численности отряда баскетболисток, входящих в боевой состав нашей национальной сборной или в расширенный список кандидатов, игровое время в третьем матче финала получили многие - у екатеринбурженок, помимо Беляковой, это центровая Мария Вадеева и разыгрывающая Елена Беглова. У динамовок - девушки разных амплуа Наталья Жедик, Татьяна Видмер, MVP "золотого" для России чемпионата Европы-2011 в Польше Алена Кириллова (в девичестве - Данилочкина).

Получается, УГМК в очередной раз подтвердил статус самой стабильной и лучшей команды России. Таковым является этот клуб и в Старом свете, поскольку совсем недавно выиграл и "Финал четырех" Евролиги в Венгрии, где в решающем матче соперничал с тем же курским "Динамо". В УГМК периодически происходит серьезная ротация игроков, меняются не только ключевые исполнители, но и главные тренеры, однако уралочки все равно сохраняют лидирующие позиции в стране и на континенте. Екатеринбургская команда в этом сезоне взяла своеобразный женский баскетбольный "Большой Шлем", выиграв четыре официальных турнира - нашу Премьер-лигу, Евролигу, Суперкубок Европы и Кубок России.

Накануне определился и бронзовый призер. В очередной раз на пьедестале оказались девушки оренбургской "Надежды". Вместе с завоеванным третьим место они добыли и путевку в Евролигу ФИБА на будущий сезон-2019/20. В серии за "бронзу" "Надежда" билась с показавшим лучший результат в своей недолгой истории столичным клубом МБА - 81:68, 78:48 в Оренбурге и 69:65 в минувшую среду в Москве.

Лауреаты Премьер-лиги

Более чем оперативно по итогам чемпионата России-2018/19 РФБ и Директорат по проведению соревнований назвали лауреатов турнира. Титул MVP Премьер-лиги достался центровой УГМК Бриттни Грайнер. В символическую пятерку чемпионата вошли: разыгрывающая Кортни Вандерслут (УГМК), атакующий защитник Евгения Белякова (УГМК), легкий форвард Альба Торренс (УГМК), тяжелый форвард Брианна Стюарт ("Динамо", Курск) и центровая Брионна Джонс ("Надежда").