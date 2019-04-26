На Ямале началась продажа льготных билетов многодетным семьям

- На этой неделе начали продавать льготные авиабилеты многодетным ямальцам, - поделился новостью на своей странице в Instagram глава региона Дмитрий Артюхов. - Детский билет на сайте авиакомпании "Ямал" стоит 2500 рублей. Так совпало, что первыми покупателями стала семья Козловых из Надыма. Познакомился с ними еще в начале весны на встрече с многодетными семьями. Тогда родители в один голос говорили, как недешево обходится дорога на отдых. Рад, что мальчишки семьи Козловых - Влад, Слава и Стас - вместе проведут каникулы на море в Крыму.
Как рассказывают родители большого семейства Козловых, в прошлом году только на билеты до Симферополя они заплатили 130 тысяч рублей, а нынче в том же направлении почти в три раза меньше - 54 тысячи. Получается, разница огромная.
- Как же не возить мальчишек на море из наших северных краев? - говорит Людмила Козлова, - Мы стараемся, чтобы хотя бы месяц наши дети отдыхали на юге, поправляли здоровье. И сейчас, когда запустили льготную программу, у нас как будто груз с плеч и большая экономия. Деньги, которые сэкономили, мы можем направить, например, на дополнительное образование детей и тому подобное.
Как отмечают в правительстве Ямала, пересчитают стоимость билетов даже тем, кто их уже успел купить до начала запуска программы. И сейчас уже началась активная работа в этом направлении. Улететь на отдых можно из городов Ямала до Симферополя, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и так далее.
Билеты на троих детей туда и обратно в итоге обойдутся в 15 тысяч рублей. Воспользоваться программой можно будет один раз в год. Планируется, что льготным проездом воспользуются порядка 15 тысяч детей от двух до 18 лет.
Важно еще и то, что в регионе практически сразу же с момента продаж при покупке билета заработал сервис, который обращается к базе многодетных семей Ямала и автоматически выставляет цену за билет для ребенка в 2,5 тысячи рублей.
- Мы провели большую работу, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить работу этого ресурса. В систему бронирования авиакомпании внесены данные о всех многодетных семьях Ямала. Билетов хватит на всех. Программа автоматически оформит билет по льготному тарифу, - отметил руководитель дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.
Это сделано, чтобы не нужно было ходить в соцслужбы, показывать справки, добиваться компенсаций. Показательно, что один из первых комментариев к новости на странице губернатора Ямала Дмитрия Артюхова был следующего содержания: "Спасибо огромное!!! Сегодня приобрели билеты, пока только в один конец. Огромная разница!!! Очень значимая поддержка!!!" -написал пользователь под ником borodina6368.
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Направления, на которых в 2019 году применяется льготный тариф для детей из многодетных семей: Надым - Москва, Надым - Тюмень, Надым - Санкт-Петербург, Надым - Уфа, Надым - Екатеринбург, Надым - Краснодар, Ноябрьск - Москва, Ноябрьск - Тюмень, Ноябрьск - Санкт-Петербург, Ноябрьск - Уфа, Ноябрьск - Екатеринбург, Ноябрьск - Краснодар, Новый Уренгой - Москва, Новый Уренгой - Тюмень, Новый Уренгой - Уфа, Новый Уренгой - Санкт-Петербург, Новый Уренгой - Новосибирск, Новый Уренгой - Омск, Новый Уренгой - Краснодар, Новый Уренгой - Симферополь, Салехард - Москва, Салехард - Тюмень, Салехард - Санкт-Петербург, Салехард - Новосибирск, Салехард - Екатеринбург, Салехард - Уфа, Салехард - Омск, Салехард - Симферополь.
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Сегодня начали продавать льготные авиабилеты многодетным ямальцам. Детский билет на сайте авиакомпании "Ямал" стоит 2500 рублей. За первые несколько часов северяне купили уже 43 билета. Так совпало, что первыми покупателями стала семья Козловых из Надыма. Познакомился с ними в начале весны на встрече с многодетными семьями Надымского района. Тогда родители в один голос говорили, как недешево обходится дорога на отдых. Рад, что мальчишки семьи Козловых — Влад, Слава и Стас — вместе проведут каникулы на море в Крыму. Не менее 15 тысяч детей из многодетных семей Ямала смогут до конца года выехать на отдых за пределы округа благодаря льготному тарифу. Думаю, такая поддержка нашим многодетным семьям точно не будет лишней. #янао #ямал