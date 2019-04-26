На Ямале началась продажа льготных билетов многодетным семьям

Многодетные семьи Ямала смогут летать на отдых все вместе в несколько раз дешевле, чем раньше. Губернатор региона отреагировал на просьбы ямальцев, которые не раз озвучивали ему проблему: семьям с тремя и более детьми уехать отдыхать всем вместе было дорого. Проезд туда-обратно по России для семьи с тремя детьми обходился около 100 тысяч рублей, и это не считая цен за путевки и отпускных трат. Сейчас на Ямале запустили программу льготного проезда к месту отдыха. Удешевили стоимость билета на самолет для ребенка до 2,5 тысячи рублей в один конец, выбрали 28 самых популярных среди жителей округа направлений по всей стране. И выделили на это доброе дело 120 миллионов рублей на этот год.

- На этой неделе начали продавать льготные авиабилеты многодетным ямальцам, - поделился новостью на своей странице в Instagram глава региона Дмитрий Артюхов. - Детский билет на сайте авиакомпании "Ямал" стоит 2500 рублей. Так совпало, что первыми покупателями стала семья Козловых из Надыма. Познакомился с ними еще в начале весны на встрече с многодетными семьями. Тогда родители в один голос говорили, как недешево обходится дорога на отдых. Рад, что мальчишки семьи Козловых - Влад, Слава и Стас - вместе проведут каникулы на море в Крыму.

Как рассказывают родители большого семейства Козловых, в прошлом году только на билеты до Симферополя они заплатили 130 тысяч рублей, а нынче в том же направлении почти в три раза меньше - 54 тысячи. Получается, разница огромная.

- Как же не возить мальчишек на море из наших северных краев? - говорит Людмила Козлова, - Мы стараемся, чтобы хотя бы месяц наши дети отдыхали на юге, поправляли здоровье. И сейчас, когда запустили льготную программу, у нас как будто груз с плеч и большая экономия. Деньги, которые сэкономили, мы можем направить, например, на дополнительное образование детей и тому подобное.

Как отмечают в правительстве Ямала, пересчитают стоимость билетов даже тем, кто их уже успел купить до начала запуска программы. И сейчас уже началась активная работа в этом направлении. Улететь на отдых можно из городов Ямала до Симферополя, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и так далее.

Билеты на троих детей туда и обратно в итоге обойдутся в 15 тысяч рублей. Воспользоваться программой можно будет один раз в год. Планируется, что льготным проездом воспользуются порядка 15 тысяч детей от двух до 18 лет.

Важно еще и то, что в регионе практически сразу же с момента продаж при покупке билета заработал сервис, который обращается к базе многодетных семей Ямала и автоматически выставляет цену за билет для ребенка в 2,5 тысячи рублей.

- Мы провели большую работу, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить работу этого ресурса. В систему бронирования авиакомпании внесены данные о всех многодетных семьях Ямала. Билетов хватит на всех. Программа автоматически оформит билет по льготному тарифу, - отметил руководитель дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.

Это сделано, чтобы не нужно было ходить в соцслужбы, показывать справки, добиваться компенсаций. Показательно, что один из первых комментариев к новости на странице губернатора Ямала Дмитрия Артюхова был следующего содержания: "Спасибо огромное!!! Сегодня приобрели билеты, пока только в один конец. Огромная разница!!! Очень значимая поддержка!!!" -написал пользователь под ником borodina6368.

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Направления, на которых в 2019 году применяется льготный тариф для детей из многодетных семей: Надым - Москва, Надым - Тюмень, Надым - Санкт-Петербург, Надым - Уфа, Надым - Екатеринбург, Надым - Краснодар, Ноябрьск - Москва, Ноябрьск - Тюмень, Ноябрьск - Санкт-Петербург, Ноябрьск - Уфа, Ноябрьск - Екатеринбург, Ноябрьск - Краснодар, Новый Уренгой - Москва, Новый Уренгой - Тюмень, Новый Уренгой - Уфа, Новый Уренгой - Санкт-Петербург, Новый Уренгой - Новосибирск, Новый Уренгой - Омск, Новый Уренгой - Краснодар, Новый Уренгой - Симферополь, Салехард - Москва, Салехард - Тюмень, Салехард - Санкт-Петербург, Салехард - Новосибирск, Салехард - Екатеринбург, Салехард - Уфа, Салехард - Омск, Салехард - Симферополь.