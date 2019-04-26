В Екатеринбурге в залах Международного центра искусств "Главный проспект" начала работу ювелирная выставка. Она проводится уже в третий раз и собирает главных производителей украшений премиального сегмента.

Одна из главных задач выставки - познакомить покупателей с российскими компаниями и их возможностями, обратить внимание на уровень развития национальной ювелирной отрасли. В рамках мероприятия пройдет также очередной этап Всемирного конкурса ювелиров имени Карла Фаберже. Конкурс, поддержанный потомками великого ювелира Татьяной и Сарой Фаберже, должен помочь сохранить лучшие традиции русского ювелирного искусства, поддержать талантливых мастеров, обеспечить их продвижение на российском и международном рынках, а также укрепить доверие потребителей к отечественным драгоценностям.Завершит программу выставки закрытый аукцион, одним из лотов которого станет комплект столового серебра, принадлежавшего семье Фаберже.

- Почему именно Екатеринбург заслуживает столь масштабное мероприятие? Во-первых, потому что именно наш город считается столицей ювелирной моды, здесь работают мастера, которые определяют направления развития искусства, - говорит руководитель гильдии ювелиров Урала Александр Чамовских. - Во-вторых, у нас 120 лет назад появился первый в Российском империи ювелирный завод. И в-третьих, Екатеринбург - единственный город в России, где дизайнеров-ювелиров готовят сразу в пяти учебных заведениях.

Наверное,поэтому,а еще благодаря поддержке бизнеса и заинтересованности в развитии современного искусства владельца "Главного проспекта" Олега Гусева, выставка в Екатеринбурге не ограничилась профессиональной и коммерческой составляющими, а стала настоящим пасхальным подарком для горожан. Решив непростые финансовые вопросы, организаторы смогли на три дня собрать в экспозиции галереи поистине уникальные ювелирные изделий российских мастеров, которые никогда не экспонировались вместе.

Главным экспонатом стала корона Российской империи, которая использовалась при коронации всех российских императоров, начиная с Екатерины Великой.

Разумеется, историческая корона своего места в Кремле, в Алмазном фонде, не покидала, в Екатеринбург привезли ее так называемую реплику - то есть изделие, максимально приближенное к оригиналу, но не повторяющее его с абсолютной точностью. Ювелиры завода "Кристалл" несколько лет назад получили доступ к оригиналу короны, всего на 24 часа. На создание же реплики ушло полгода, а также 11 426 бриллиантов идеальной огранки, 74 морские жемчужины и белое золото. Организаторы сразу отвечают на вопрос, который задавать не принято,но тем не менее, задают все без исключения: стоимость привезенной в Екатеринбург короны - примерно 1 миллиард рублей.

Но несмотря на ослепительный блеск тысяч бриллиантов, корона не затмила другие потрясающие экспонаты. Впервые за много лет посетители смогли увидеть знаменитое колье "Гизехский сфинкс". Его автор Елена Опалева в 1996 году стали первым и пока единственным представителем России, получившим "ювелирный Оскар" - высшую награду конкурса "Алмазные премии мира".

До сих пор не показывали горожанам представленную здесь коллекцию первого золота, добытого в России. Некоторые образцы столь уникальны,что до сих пор во всем мире не было найдено им подобных. Под стать им и представленные в этом жезале изумруды, такие, например, как "Губернаторский" весом 1010 граммов, добытый в шахте Мариинского прииска.

Одно из ведущих предприятий Калининграда показывает уральцам фрагменты знаменитой Янтарной комнаты, а также - модель старинного парусника, выполненного целиком из янтаря в масштабе 1:75 к настоящем судну. Вес парусника составляет более десяти килограммов, при этом толщина прозрачных янтарных парусов - всего 0,6 миллиметра.

Екатеринбургские ювелиры удивили зрителей неброской с виду коллекцией ювелирных изделий из двадцати предметов под названием "Петергоф". Разумеется, все кольца, броши, колье и серьги надевать одновременно не стоит, но зато уложенные на специальной подставке они повторяют… вид Нижнего парка Петергофа с его фонтанами с высоты птичьего полета.

И, разумеется, посетители выставки смогут составить преставление о сегодняшней ювелирной моде, познакомившись с работами конкурсантов - известных и начинающих ювелиров Уральского региона. А для специалистов и просто для всех желающих расширить свои познания в рамках выставки прочитают лекции ведущие научные сотрудники Эрмитажа и Музеев Московского Кремля.