В челябинской школе из-за пожара эвакуировали 320 учеников

В челябинской школе в разгар учебного дня произошел пожар. Из заведения были эвакуированы 365 человек.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС Южного Урала, пожар произошел в школе №151. Загорелся небольшой пластиковый лоток в мужском туалете. Потушить его удалось до прибытия пожарных.

По тревоге из школы были эвакуированы 365 человек, 320 из них - дети. Пострадавших нет. Учебный процесс был временно приостановлен. Работать в обычном режиме школа начнет с завтрашнего дня.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают точные причины произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, который устроил один из учеников.