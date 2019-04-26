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26.04.2019 13:15
Рубрика: Власть

РФ настаивает на выводе ядерного оружия США с территорий других стран

Текст: Иван Карташов
Москва настаивает на том, чтобы США вывели свое ядерное оружие с территории стран-союзников по НАТО, а также прекратили учения, которые предусматривают применение ядерных средств неядерными странами. Об этом 26 апреля на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: REUTERS/Carlos Barria Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria

"Нарушением являются действия США, передающих свое ядерное орудие в руки неядерных государств, и действия самих неядерных государств, соглашающихся принять американское ядренное оружие", - сказал Рябков, добавив, что подобные шаги подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия и создают дополнительные препятствия на пути ядерного разоружения. "У данной проблемы может быть только одно решение: возврат всего американского ядреного оружия на территорию США, запрет на его размещение за рубежом, ликвидация всей инфраструктуры, позволяющей обеспечить быстрое развертывание этого оружия", - приводит слова заместителя главы российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

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По мнению замминистра, намерения США разместить в Европе новые ядерные авиабомбы различной мощности говорят о том, что Вашингтон продолжает рассматривать Европу как поле боя с применением ядерного оружия. США сознательно идут на снижение порога применения ядерного оружия, увеличивая таким образом риск возникновения ядерного конфликта с катастрофическими последствиями.

"Я хотел бы обратить особое внимание наших европейских коллег - именно партнер европейских членов Североатлантического альянса рассматривает территорию Европы в качестве поля боя с применением ядерного оружия. Нам кажется, есть повод задуматься", - отметил Рябков, высказав идею о введении полного запрета на проведение учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил неядерных государств.

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