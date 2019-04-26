РФ настаивает на выводе ядерного оружия США с территорий других стран

"Нарушением являются действия США, передающих свое ядерное орудие в руки неядерных государств, и действия самих неядерных государств, соглашающихся принять американское ядренное оружие", - сказал Рябков, добавив, что подобные шаги подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия и создают дополнительные препятствия на пути ядерного разоружения. "У данной проблемы может быть только одно решение: возврат всего американского ядреного оружия на территорию США, запрет на его размещение за рубежом, ликвидация всей инфраструктуры, позволяющей обеспечить быстрое развертывание этого оружия", - приводит слова заместителя главы российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.
По мнению замминистра, намерения США разместить в Европе новые ядерные авиабомбы различной мощности говорят о том, что Вашингтон продолжает рассматривать Европу как поле боя с применением ядерного оружия. США сознательно идут на снижение порога применения ядерного оружия, увеличивая таким образом риск возникновения ядерного конфликта с катастрофическими последствиями.
"Я хотел бы обратить особое внимание наших европейских коллег - именно партнер европейских членов Североатлантического альянса рассматривает территорию Европы в качестве поля боя с применением ядерного оружия. Нам кажется, есть повод задуматься", - отметил Рябков, высказав идею о введении полного запрета на проведение учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил неядерных государств.