РФ настаивает на выводе ядерного оружия США с территорий других стран

Москва настаивает на том, чтобы США вывели свое ядерное оружие с территории стран-союзников по НАТО, а также прекратили учения, которые предусматривают применение ядерных средств неядерными странами. Об этом 26 апреля на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Нарушением являются действия США, передающих свое ядерное орудие в руки неядерных государств, и действия самих неядерных государств, соглашающихся принять американское ядренное оружие", - сказал Рябков, добавив, что подобные шаги подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия и создают дополнительные препятствия на пути ядерного разоружения. "У данной проблемы может быть только одно решение: возврат всего американского ядреного оружия на территорию США, запрет на его размещение за рубежом, ликвидация всей инфраструктуры, позволяющей обеспечить быстрое развертывание этого оружия", - приводит слова заместителя главы российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

По мнению замминистра, намерения США разместить в Европе новые ядерные авиабомбы различной мощности говорят о том, что Вашингтон продолжает рассматривать Европу как поле боя с применением ядерного оружия. США сознательно идут на снижение порога применения ядерного оружия, увеличивая таким образом риск возникновения ядерного конфликта с катастрофическими последствиями.

"Я хотел бы обратить особое внимание наших европейских коллег - именно партнер европейских членов Североатлантического альянса рассматривает территорию Европы в качестве поля боя с применением ядерного оружия. Нам кажется, есть повод задуматься", - отметил Рябков, высказав идею о введении полного запрета на проведение учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил неядерных государств.