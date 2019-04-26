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26.04.2019 13:34
Рубрика: Власть

Рябков: Утверждения США о российской ядерной угрозе - это миф

Текст: Иван Карташов
Утверждения Соединенных Штатов о российской ядерной угрозе являются явно надуманными, ведь именно США подрывают все соглашения по контролю над вооружениями. В то время как суммарный потенциал ядерного оружия России уже ниже предусмотренного договором СНВ-3. Об этом 26 апреля на брифинге рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"Особенно циничными выглядят тиражируемые американцами ссылки на мифический рост российской ядерной угрозы, преднамеренно искажаются положения российской военной доктрины относительно возможности применения ядерного оружия, общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него все более сильный акцент. Все это не соответствует действительности", - приводят слова Рябкова РИА Новости.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
РФ настаивает на выводе ядерного оружия США с территорий других стран

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что суммарный потенциал стратегических вооружений России на сегодняшний день даже ниже того, что предусмотрено Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известного также как СНВ-3. Россия "в порядке проявления доброй воли" превысила свои обязательства при уничтожении ядерных ракет наземного базирования.

По мнению Рябкова, именно Соединенные Штаты ведут подрывную работу по всем договоренностям в области нераспространения или контроля над вооружениями, которые десятилетиями вырабатывали принципы многостороннего равноправного взаимодействия и использовались в решении наиболее острых проблем международной безопасности. "По сути, не осталось ни одной многосторонней договоренности в области нераспространения или контроля над вооружениями, которую США не попытались бы подорвать или от которой бы они просто не отказались", - заявил Рябков.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД Ядерная безопасность
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