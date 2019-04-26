Русский язык становится все популярней в Боснии и Герцеговине

В последние годы отмечается рост интереса в Боснии и Герцеговине и Республике Сербской к русскому языку и получению местными гражданами образования в России. Во многом это обусловлено активизацией в БиГ российского бизнеса и перспективами развития туризма, спортивными событиями.

Так, в пятницу, 26 мая, в рамках Меморандума о сотрудничестве в сфере культуры, образования и распространения русского языка между Русской гуманитарной миссией (РГМ) и Сараевским университетом представитель РГМ, кандидат филологических наук, Илья Тяпков прочел студентам и преподавателям вуза открытую лекцию на тему "Серебряный век в русской литературе". При этом россиянин охарактеризовал период конца XIX начала XX веков в целом, ознакомил слушателей с основными литературными течениями эпохи и их участниками, представил основные дефиниции по данной научной проблематике и дал общую классификацию периода.

"Лекция выявила интерес аудитории к изучению русской литературы, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" Илья Тяпков. - Организаторы отметили пользу такого рода мероприятий для усовершенствования учебного процесса, повышения академического уровня вуза и популяризации русской культуры в целом. В связи с этим было принято решение продолжить подобные встречи в рамках целого цикла лекций и иных мероприятий сходного формата".

Между тем, благодаря усилиям посольства РФ в БиГ и Русской гуманитарной миссии, 4 марта состоялось торжественное открытие Центра русского языка в Университете в Восточном Сараево. Тем самым Российская Федерация и Босния и Герцеговина сделали еще один шаг на встречу друг другу, содействовав упрощению коммуникации между народами двух государств.

Своими впечатлениями от мероприятия с корреспондентом "РГ" тогда поделился и Илья Тяпков.

"В последнее время в координации с дипмиссией России и при участии государственных и общественных учреждений обеих стран существенно активизировалась работа Русской гуманитарной миссии на территории Боснии и Герцеговины в сфере популяризации русского языка, литературы и культуры, а также распространения российских образовательных услуг и развития научного сотрудничества, - подчеркнул он. - Открытие Центра русского языка в университете в Восточном Сараево в данном контексте является логичным продолжением системной работы по расширению культурного и образовательного присутствия России в регионе. Подчеркну - не проведение разовых мероприятий, а закрепление институцианольного присутствия России в Боснии и Герцеговине".

Кроме того, 13 апреля в отделении фонда "Русский мир" в Баня-Луке был организован Тотальный диктант для носителей русского языка и диктант для изучающих русский как иностранный TruD, что стало еще одним важным шагом в деле популяризации русского языка в Боснии и Герцеговине.