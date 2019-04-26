Русский язык становится все популярней в Боснии и Герцеговине

Новости

Возле железнодорожной станции на Шри-Ланке задержаны трое со взрывчаткой 21:47
В США в ДТП с 28 автомобилями погибли четыре человека 21:30
Трамп отказался ратифицировать Международный договор о торговле оружием 21:23
Беларусь восстановит экспорт нефтепродуктов в мае 21:20
Посольство РФ в США потребовало незамедлительно освободить Марию Бутину 20:38
Козак назвал срок очищения трубопровода от загрязненной нефти 20:14
Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Элины Быстрицкой 20:13
Конкурсы для подключения к интернету соцобъектов пройдут в мае-июне 19:56
Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира 19:45
В Кисловодске скорая помощь сбила школьницу 19:40
Донские казаки установят памятник Элине Быстрицкой 19:36
В Китае открыли самый высотный в мире автомобильный туннель 19:15
"Сир Барристан" спрогнозировал финал "Игры престолов" 19:13
Пожар на заводе "Красмаш" локализован 19:12
Американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы 19:10
В России завели уголовное дело на виновников загрязнения нефти 19:08
В Петербурге ввели субсидию на оплату общего имущества при капремонте 19:01
В Петербурге сотрудница зоопарка выходила кенгуренка в вязаной сумке 18:33
По просьбам жителей в Измайлове построят объекты социнфраструктуры 18:15
В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика 18:13
Пожар на территории завода "Красмаш" охватил 24 тысячи кв метров 18:06
Курс на Берлин: "Ночные волки" едут "Дорогами Победы" - видео 18:05
Троих полицейских обвинили в избиении до смерти отца чемпиона ММА 18:03
Какие купюры подделывают в Крыму чаще всего 18:03
В Сети появилась интерактивная карта мира "Игры престолов" 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
26.04.2019 20:48
Рубрика: В мире

Русский язык становится все популярней в Боснии и Герцеговине

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В последние годы отмечается рост интереса в Боснии и Герцеговине и Республике Сербской к русскому языку и получению местными гражданами образования в России. Во многом это обусловлено активизацией в БиГ российского бизнеса и перспективами развития туризма, спортивными событиями.

Так, в пятницу, 26 мая, в рамках Меморандума о сотрудничестве в сфере культуры, образования и распространения русского языка между Русской гуманитарной миссией (РГМ) и Сараевским университетом представитель РГМ, кандидат филологических наук, Илья Тяпков прочел студентам и преподавателям вуза открытую лекцию на тему "Серебряный век в русской литературе". При этом россиянин охарактеризовал период конца XIX начала XX веков в целом, ознакомил слушателей с основными литературными течениями эпохи и их участниками, представил основные дефиниции по данной научной проблематике и дал общую классификацию периода.

"Лекция выявила интерес аудитории к изучению русской литературы, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" Илья Тяпков. - Организаторы отметили пользу такого рода мероприятий для усовершенствования учебного процесса, повышения академического уровня вуза и популяризации русской культуры в целом. В связи с этим было принято решение продолжить подобные встречи в рамках целого цикла лекций и иных мероприятий сходного формата".

Фото: Александр Борисов
Милорад Додик: Мы не будем рисковать дружбой с Россией

Между тем, благодаря усилиям посольства РФ в БиГ и Русской гуманитарной миссии, 4 марта состоялось торжественное открытие Центра русского языка в Университете в Восточном Сараево. Тем самым Российская Федерация и Босния и Герцеговина сделали еще один шаг на встречу друг другу, содействовав упрощению коммуникации между народами двух государств.

Своими впечатлениями от мероприятия с корреспондентом "РГ" тогда поделился и Илья Тяпков.

"В последнее время в координации с дипмиссией России и при участии государственных и общественных учреждений обеих стран существенно активизировалась работа Русской гуманитарной миссии на территории Боснии и Герцеговины в сфере популяризации русского языка, литературы и культуры, а также распространения российских образовательных услуг и развития научного сотрудничества, - подчеркнул он. - Открытие Центра русского языка в университете в Восточном Сараево в данном контексте является логичным продолжением системной работы по расширению культурного и образовательного присутствия России в регионе. Подчеркну - не проведение разовых мероприятий, а закрепление институцианольного присутствия России в Боснии и Герцеговине".

Кроме того, 13 апреля в отделении фонда "Русский мир" в Баня-Луке был организован Тотальный диктант для носителей русского языка и диктант для изучающих русский как иностранный TruD, что стало еще одним важным шагом в деле популяризации русского языка в Боснии и Герцеговине.

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак назвал срок очищения трубопровода от загрязненной нефти
Путин утвердил показатели эффективности губернаторов
МИД: ДРСМД может прекратить существование 2 августа 2019 года
Суды арестовали полковника ФСБ и его бывшего подчиненного
"Мою Аксинью в "Тихом Доне" казаки приняли": Умерла Элина Быстрицкая