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26.04.2019 15:30
Рубрика: Общество

Серебряный Дождь и Константин Хабенский подготовили проект к 9 мая

С 29 апреля по 9 мая в эфире радиостанции Серебряный Дождь выйдет проект, посвященный празднику Победы - "В главной роли - война". Он собрал в себе 21 рассказ о подвигах советских артистов, которые, несмотря на пройденное в годы Великой Отечественной войны, остались несломленными и скрывали под веселыми ролями в театре и кино тяжелые судьбы фронтовиков. Среди героев проекта - Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский, Леонид Гайдай, Анатолий Папанов и другие великие актеры, режиссеры, музыканты и писатели.

О Москве 1941-1945 годов расскажут на бесплатных экскурсиях

Проект "В главной роли - война" носит просветительский и социальный характер. Его цель - обнародовать малоизвестные факты из биографий артистов, певцов, писателей и других деятелей искусств.

Текст читает актер театра и кино, народный артист РФ Константин Хабенский.

Время выхода проекта: 10:10, 13:10, 16:10, 19:10.

9 мая - весь день с 08:00 до 22:00

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