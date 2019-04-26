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26.04.2019 08:46
Рубрика: Культура

Сергей Николаевич и Данила Козловский презентовали книгу "Театральные люди"

Текст: Анастасия Казьмина
Сергей Николаевич выпустил книгу "Театральные люди", героями которой стали Майя Плисецкая, Анатолий Эфрос, Алла Демидова, Роман Виктюк, Инна Чурикова, Белла Ахмадулина, Михаил Барышников, Елизавета Боярская, Алиса Фрейндлих, Андрей Могучий, а также Светлана Крючкова, Евгений Миронов, Павел Каплевич, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Российской Государственной библиотеке состоялся public talk с участием Сергея Николаевича и Данилы Козловского, - очерк о нем также входит в новую книгу, а на обложке - его фотография с Елизаветой Боярской из знаменитой фотосессии Валерия Плотникова.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Выход книги оказался поводом для глубокого разговора с артистом. За два часа, отвечая на вопросы Сергея Николаевича, Данила Козловский рассказал о своей мечте сыграть в кино Рудольфа Нуреева, о желании возобновить концертную программу. Прозвучали важные слова о педагоге Данилы Козловского: "Я очень люблю своего учителя. Мое понимание профессии, мое видение кино и театра сформировано Львом Додиным". Говорили о его парадоксальной режиссуре, о крушении образа Гамлета-гуманиста и о новом современном "Гамлете" Додина. Размышляя о табу в актерском творчестве, Данила Козловский сказал, что главное - это цель, ради которой артист идет на тот или иной риск. Если ради художественной правды и искренности, то можно все.

Завершилась встреча вопросами из зала. Отвечая на один из них, Данила Козловский подвел такой итог: "Я счастливый человек. Живы близкие мне люди, от которых я завишу эмоционально, духовно. Я занимаюсь любимым делом. Мне интересно просыпаться каждое утро, и почти каждый раз я засыпаю, как ребенок, в ожидании чего-то нового".

В финале - приятный сюрприз: автограф-сессия Данилы Козловского и Сергея Николаевича.

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