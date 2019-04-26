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26.04.2019 14:13
Рубрика: Власть

Шойгу: На Северный флот поступит 368 новейших образцов вооружения

Текст: Юрий Гаврилов
26 апреля в Москве прошла коллегия оборонного ведомства, где подробно обсуждались проблемы развития военной инфраструктуры Северного флота, в том числе в Арктике, и планы совершенствования сети армейских аэродромов до 2028 года.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшие месяцы на Северный флот поступит 368 новейших образцов вооружения и военной техники, а к концу года доля современного арсенала составит там 59 процентов. Кроме того, полным ходом идет строительство военных городков на арктическом побережье России, где по планам Генштаба разместятся базируемые в регионе воинские соединения и части. Так, в поселке Тикси в эксплуатацию военным передадут первый блочно-модульный городок. "Окончание строительства инфраструктуры всего гарнизона позволит развернуть новое соединение противовоздушной обороны Северного флота", - уточнил Шойгу.

Фото: AP Photo/Itsuo Inouye
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Он напомнил, что североморцев активно задействуют в международных учениях. Скажем, в прошлом году они участвовали в российско-норвежских поисково-спасательных маневрах "Баренц-2018". А в Аденском заливе у берегов Африки вместе с японскими моряками несколько месяцев пресекали пиратские нападения на гражданские суда различных стран. Эти же вопросы отрабатывались и на совместном учении Северного флота и военно-морских сил Пакистана в Аравийском море. "С целью демонстрации военного присутствия в Мировом океане флотом выполнено 43 визита и деловых захода в порты иностранных государств", - подчеркнул министр обороны.

Планы на нынешний год тоже впечатляют. Одних только командно-штабных и тактических учений североморцев там около полутысячи. Плюс 1 800 боевых упражнений, включая ракетные стрельбы. Во втором полугодии в Заполярье пройдут межвидовые тактические маневры, где бок о бок с моряками Северного флота будут действовать десантники. Как сказал Шойгу, сценарий этих учений предусматривает пуски ракет береговым комплексом "Бастион" с одного из самых северных российских архипелагов.

- Стало доброй традицией во время походов в высокие широты проводить при поддержке Русского географического общества комплексные экспедиции по маршрутам русских полярников, - напомнил министр. - В этом году планируется экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Ее участники повторят путь знаменитого исследователя Георгия Львовича Брусилова, который стал прототипом Татаринова в известном романе Каверина "Два капитана".

Теперь, что касается развития военной аэродромной сети. За последние пять лет по контрактам с минобороны были реконструированы искусственные взлетно-посадочные полосы 12 аэродромов. Шойгу сообщил, что сейчас в ведомстве готовят план переделки и ремонта еще 106 таких объектов. Там, в частности, приведут в надлежащий вид более 13 млн кв. метров искусственных покрытий взлетно-посадочных полос, рулежек, стоянок и укрытий самолетов. А еще будет построено более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта авиационной техники, создана инфраструктура для перспективных авиакомплексов. В этом же году планируется ввести в строй шесть современных авиационных тренажерных комплексов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Тем временем, продолжаются работы еще на четырех военных аэродромах, причем два из них расположены в Арктической зоне. Шойгу особо подчеркнул, что дальнейшее развитие аэродромной сети Вооруженных сил позволит обеспечить более оперативное применение авиации и ее безопасную эксплуатацию.

На коллегии также шла речь о подготовке к V юбилейному Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ". Он пройдет в июне в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка "Патриот". Шойгу напомнил, что пять лет назад, разрабатывая концепцию такого форума, в минобороны видели в нем крупнейшую мировую выставку вооружения и техники. Эта площадка должна была стать местом продвижения отечественной продукции военного назначения и укрепления межгосударственной кооперации по созданию современного оружия. "Задуманное воплотилось в жизнь, - считает министр обороны. - Только в прошлом году в форуме приняли участие более 1 200 предприятий и организаций, которые представили свыше 26 тысяч своих образцов продукции и разработок".

По словам Шойгу, в этом году будет значительно расширен авиационный кластер и экспозиции, освещающие миротворческие действия российской военной группировки в Сирии. Ожидается участие в форуме "Армия-2019" более 130 государств и полутора тысяч предприятий, которые представят почти 27 тысяч образцов своей продукции.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Реформа армии
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