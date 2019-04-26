Современное офисное пространство: синергия удобства и производительности

Несмотря на растущую популярность фриланса, формата удаленного сотрудничества между работником и работодателем, только 5% специалистов работают на дому. Остальные ходят в офисы, где проводят большую часть будней, а то и выходных. Неудивительно, что многие не ведомственные конторы и частные компании стремятся модернизировать офисное пространство, отходя от морально устаревших канонов "советских контор". Делается это, в первую очередь, для повышения результативности, снижения уровня стресса и даже улучшения настроения сотрудников.

Вместе работается лучше

По данным консалтинговой компании Strategy Plus, производительность среднестатистического работника в "старом" офисе не превышает 40-50%. Повысить этот показатель можно не только с помощью "кнута или пряника", но и реорганизовав доступное пространство.

Показательный пример - пришедший с Запада формат "опенспейс", который практикуют и в Google, и в IBM. Оказывается, если вывести людей из пыльных кабинетов, разбить на функциональные группы и физически сблизить в рамках выполняемых проектов - они будут работать с повышенным интересом. Дополнительный плюс открытого пространства - разумная экономия места.

Мебель - не только практичная, но и удобная

Еще одно нововведение, которое ломает стереотипы "старой школы", подразумевает использование удобной, функциональной и красивой мебели. Это касается столов самих сотрудников, стоек в ресепшн-зоне, даже кресла директора. Непримечательная и несуразная мебель уступает место утонченной и комфортной.

По данным статистики, проводить 8-10, а то и 11 часов в сидячем положении - это не просто вредно для спины, а опасно для жизни. Тем более для работников старше 35 лет. Многие компании специально закупают ортопедические кресла, в которых можно сидеть без усталости дольше, а значит - лучше работать.

Некоторые идут на кардинальные решения - ставят в офисах мягкие диваны и пуфики, а то и разрешают работать лежа. Другие - кроме современной мебели оборудуют в офисах мини-залы с тренажерами и релакс-комнаты.

В Японии, которая каждый год бьет рекорды офисной производительности, начальство нередко выдает сотрудникам двухчасовой обеденный перерыв, чтобы не просто поесть на бегу, но и вздремнуть после трапезы. После этого работается лучше.

Зона отдыха - не только для отдыха

Оказывается, встречи у кулера с водой и у кофеварки - это не всегда сплетни и обсуждение футбольных матчей. Здесь же в неформальной обстановке могут решаться насущные организационные и рабочие проблемы.

Некоторые компании в Европе уделяют отдыху сотрудников больше внимания. Например, в Голландии компании оставляют в новом офисе пустыми одну-две комнаты, чтобы в будущем сотрудники оборудовали их по своему вкусы - поставили диван, настольный футбол, плазменный ТВ с приставкой, а может и барабанную установку. И здесь тоже в неформальной, игровой атмосфере, скорее всего, будут решаться актуальные задачи.

Довольный и веселый сотрудник работает лучше

Большая часть нововведений в офисах направлены на то, чтобы изменить представление о работе - это не кабала, не потраченные часы жизни, не отбывание за зарплату, а возможность приносить пользу, работать в удовольствие, общаться, отдыхать, реализовывать себя.

Для воплощения нововведений в жизнь руководству часто необходимо сделать всего пару шагов - поменять старую мебель на функциональные, удобные, стильные аналоги, отвести одно-два помещения для активного отдыха, снести перегородки и реконструировать доступную офисную площадь для продуктивной коммуникации сотрудников.

По материалам сайта www.mebela.ru