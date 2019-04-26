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Совсем как мы. Обезьяна научилась пользоваться Instagram

26.04.2019,  
13:23
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В соцсетях набрал популярность ролик, запечатлевший обезьяну, которая прокручивает ленту друзей в приложении Instagram.

"Эта обезьяна умеет правильно пользоваться инстаграмом. Меня это бесит", - написал автор ролика, разместивший его в Twitter. Его можно понять - обезьяна справляется с приложением не хуже любого другого пользователя.

Менее чем за сутки ролик просмотрели более шести миллионов человек, которые оставили множество комментариев. "Она не умеет лайкать фотки двойным тапом!" - в шутку возмущается из комментаторов. "Ей не нужно ничего лайкать - она понимает, что это бесполезно", - уверен другой. "Даже обезьяны знают, как пользоваться новыми жестами на iPhone", - огорчается третий.

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