Совсем как мы. Обезьяна научилась пользоваться Instagram

В соцсетях набрал популярность ролик, запечатлевший обезьяну, которая прокручивает ленту друзей в приложении Instagram.

"Эта обезьяна умеет правильно пользоваться инстаграмом. Меня это бесит", - написал автор ролика, разместивший его в Twitter. Его можно понять - обезьяна справляется с приложением не хуже любого другого пользователя.

this monkey is like. properly browsing insta and it's messing with me pic.twitter.com/9hFIQWEJsN — danny (@dsemumi) 25 апреля 2019 г.

Менее чем за сутки ролик просмотрели более шести миллионов человек, которые оставили множество комментариев. "Она не умеет лайкать фотки двойным тапом!" - в шутку возмущается из комментаторов. "Ей не нужно ничего лайкать - она понимает, что это бесполезно", - уверен другой. "Даже обезьяны знают, как пользоваться новыми жестами на iPhone", - огорчается третий.