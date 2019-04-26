"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба

Вице-президент ФК "Спартак" Наиль Измайлов во время пресс-конференции на базе команды в подмосковной Тарасовке. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В московском "Спартаке" вновь грядут большие перемены. Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Оба они покинут "Спартак" по окончании текущего сезона. Отмечается, что они сами подали прошения об отставке. Решение удовлетворить эти запросы было принято на заседании совета директоров клуба, которое состоялось сразу после третьего подряд поражения команды в РПЛ - накануне, напомним, "Спартак" был разгромлен тульским "Арсеналом" 0:3.

Однако наиболее важно в этой ситуации даже не то, что уйдут Измайлов и Родионов. Совет директоров выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову - именно он будет формировать состав команды на новый сезон. Это, впрочем, не расходится со словами президента "Спартака" Леонида Федуна, который ранее обещал, что Кононов доработает контракт до конца - а он рассчитан до лета 2020 года.

Пресс-служба клуба отмечает, что ресурсы команды, которая два года назад стала чемпионом, исчерпана. И крайне важно в свете предстоящего столетнего юбилея "Спартака" сформировать новую команду, которая будет способна добиваться поставленных целей.